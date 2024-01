CAN 2024 : le Nigeria s'offre la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale peut y croire, l'Egypte attendue... Ce qu'il faut retenir des matchs de jeudi

C'est reparti pour un tour. La deuxième journée de la phase de poules de la CAN a débuté, jeudi 18 janvier, avec les deux rencontres du groupe A. Une poule désormais dominée par la surprenante Guinée équatoriale, vainqueure de la Guinée-Bissau en début d'après-midi (4-2), puisque la Côte d'Ivoire a été dominée par le Nigeria (0-1), alors qu'elle pouvait valider sa qualification pour les huitièmes de finale. Dans la soirée, l'Egypte de Mohamed Salah affronte le Ghana dans une rencontre qui s'annonce tendue, puisque les deux nations favorites du groupe B n'ont pas gagné leur premier match.

Le Nigeria glace la Côte d'Ivoire dans le choc

L'envol des Super Eagles. Dans l'obligation de réagir après son nul inaugural contre la Guinée équatoriale (1-1), le Nigeria n'a pas tremblé face aux hôtes ivoiriens, pourtant largement soutenus par le public du stade Alassane Ouattara d'Ebimpé. Dans une partie où les occasions franches n'ont pas été nombreuses, l'unique but est venu du capitaine nigérian William Troost-Ekong sur un pénalty gratté par la superstar locale, Victor Osimhen.

Un résultat qui peut paraître heureux dans la mesure où il s'agit de l'unique tentative cadrée des hommes de José Peseiro. Avec cette défaite à domicile, la Côte d'Ivoire glisse à la troisième place de son groupe et se retrouve dans l'obligation de battre les Equatoguinéens lors de la dernière journée, afin de s'éviter quelques sueurs froides.

La Guinée équatoriale portée par le triplé d'Emilio Nsue

Le duel des Guinée pour le Nzalang Nacional. Face à la Guinée-Bissau, les Equatoguinéens s'en sont remis à leur attaquant Emilio Nsue pour l'emporter. Plein de sang-froid sur l'ouverture du score, le joueur d'Intercity (3e division espagnole), a donné un break d'avance aux siens en marquant le but du 3-1 d'une reprise à la réception d'un centre second poteau, avant de s'offrir le premier coup du chapeau dans la compétition depuis 15 ans en dribblant le gardien. Une prestation XXL qui lui permet par ailleurs de devenir, à 34 ans et 110 jours, le plus vieux joueur à inscrire un triplé dans une CAN.

15 - Emilio Nsue a inscrit le 1er triplé à la CAN depuis 15 ans et 362 jours, soit depuis celui de Soufiane Alloudi pour le Maroc contre la Namibie en janvier 2008. Rareté. #TotalEnergiesAFCON2023 https://t.co/fHrKjniblx — OptaJean (@OptaJean) January 18, 2024

Si les Bissaoguinéens auraient pu espérer mieux, à l'image d'un pénalty sifflé puis étonnament annulé par l'arbitre alors qu'ils venaient de recoller à 1-1, la Guinée équatoriale a confirmé après son nul contre le Nigeria et compte désormais quatre points dans la poule A. Un total qui devrait suffire pour terminer, au minimum, dans les meilleurs troisièmes et ainsi voir la phase éliminatoire, comme lors des trois autres CAN disputées par la sélection.