CAN 2024 : grande frayeur en plein vol pour la sélection gambienne

L'avion qui transportait la Gambie en direction d'Abidjan pour la CAN 2024 a du faire demi-tour en urgence ce jeudi après une panne d'oxygène dans la cabine, qui a causé l'évanouissement d'une grande partie des joueurs.

"Encore une demi-heure de vol et nous étions morts", a déclaré ce jeudi 11 janvier le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, au quotidien belge Nieuwsblad, après l'atterrissage d'urgence de l'avion qui le transportait lui et ses joueurs vers la Côte d'Ivoire, ou se tiendra la CAN 2024 (du 13 janvier au 11 février).

Neuf minutes après le décollage de l'appareil, plusieurs joueurs ont perdu connaissance après avoir ressenti des nausées et des maux de tête. La raison : une mauvaise alimentation de la cabine en oxygène, qui a forcé le pilote à un retour d'urgence à l'aéroport de Banjul, fort heureusement sans aucune victime.

Le sélectionneur belge a fustigé le choix de la fédération de prendre le plus petit avion possible pouvant transporter les 50 membres de la délégation gambienne. Il a également indiqué que les Scorpions doivent désormais rallier en urgence la Côte d'Ivoire, sous peine d'être expulsé du tournoi. Dans quatre jours, la Gambie devra défier le Sénégal pour son entrée en lice dans le groupe C.