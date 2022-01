CAN 2022 : le Sénégalais Pape Gueye a été suspendu par la Fifa juste avant le match des Lions de la Teranga contre la Guinée

L'international sénégalais Pape Gueye a été suspendu par la Fifa à la suite d'un différend portant sur un transfert entre son club de Marseille (Ligue 1 française) et le club anglais de Watford (Premier League), a annoncé Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, vendredi 14 janvier à l'issue du match Sénégal-Guinée.

"On l'a su en réalité cinq minutes avant le coup d'envoi", a précisé Aliou Cissé en conférence de presse. En cause, un pré-accord signé avec Watford avant de rejoindre l'Olympique de Marseille en 2021. "C'est un autre problème qui nous est arrivé comme tant d'autres problèmes depuis le début de cette CAN", déplore le sélectionneur déjà touché par de nombreuses absences du fait du Covid depuis le début de la compétition (Idrissa Gueye et Edouard Mendy entre autres).

Incertitudes pour la suite de la compétition

Pas certain de pouvoir récupérer son milieu de terrain pour la suite de la compétition, le coach des Lions de la Teranga est resté évasif à ce sujet. "Il faut prier pour le récupérer pour tout le tournoi. Ce n'est pas encore évident", déclare-t-il.

Un nouveau coup dur pour le Sénégal qui connait des difficultés dans cette édition. Après une victoire poussive contre le Zimbabwe (1-0), les Lions ont concédé le match nul face à la Guinée ce vendredi (0-0). Ils affronteront le Malawi mardi 18 janvier à 17h, avec ou sans Pape Gueye.