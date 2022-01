CAN 2022 : le Nigéria et l'Egypte filent en huitièmes de finale

En attendant le résultat des groupes E et F jeudi, c'est le groupe D qui a rendu son verdict, jeudi 19 janvier. Le Nigéria et l'Égypte verront tous deux la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils rejoignent, le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, le Maroc et le Gabon.

Malgré une défaite et un nul lors des deux premiers matchs, le Soudan pouvait encore espérer se qualifier vers la phase finale. Mais face aux Égyptiens, les Faucons de Jediane n'ont tenu que 35 minutes avant de concéder l'ouverture du score, par le défenseur Mohamed Abdelmonem. La sélection emmenée par Mohamed Salah termine deuxième et retrouvera le leader du groupe E en huitièmes de finale.

Le Nigéria puissance neuf

Dans l'autre match de la soirée, les Nigérians ont poursuivi leur sans-faute en battant les Bissau-Guinéens (2-0). C'est la seule équipe de la compétition à avoir signé trois victoires en autant de rencontres. S'ils étaient déjà qualifiées avant le coup d'envoi, les Super Eagles confortent leur place de leader du groupe. La Guinée Bissau en revanche s'arrête là. Ses deux points au classement ne lui permettent pas de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes.