CAN 2022 : fin de match lunaire entre Tunisie et Mali, première historique pour la Gambie... Ce qu'il faut retenir des rencontres de mercredi

Après les 1-0 de lundi et mardi, ceux de mercredi sont également arrivés. Pour cette troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), cette édition est restée fidèle à ses économies de buts, mercredi 12 janvier. Pour l'heure, aucun match n'a accouché d'un score à plus d'un but. Et une nouvelle fois, les gros bras du continent ont été mis en difficultés. Certains, comme la Côte-d'Ivoire se sont sortis du piège quand d'autres, comme la Tunisie se sont inclinés, et d'une manière bien rocambolesque.

L'imbroglio du siècle

Sur le papier, c'était le match le plus appétissant de ce mercredi entre la Tunisie et le Mali. Il fut surtout surréaliste pour ses à-côtés extra-sportifs. Avec trois coups de sifflet final différents (en plus de huit changements et une expulsion), ce match entre la Tunisie de Wahbi Khazri et le Mali a sans doute atteint des records à ce niveau-là. Ce fut beaucoup moins le cas dans le jeu. Dans la chaleur étouffante de Limbé, ce sont les Maliens qui ont fait la bonne opération de la journée.

Un but sur penalty de Koné au retour des vestiaires suffit au bonheur des Aigles, qui ont terminé le match à 10 (1-0). Ils prennent la tête du groupe F et retrouveront l'autre vainqueur du jour, la Gambie, lors de la 2e journée.

La Gambie soigne ses débuts à la CAN

Feinte de corps, contrôle orienté et passe en retrait de Barrow pour une frappe puissante de Jallow au fond des filets. Voici la recette pour réussir le premier match de son histoire en Coupe d'Afrique et elle vous est offerte par les Scorpions Gambiens (1-0).

[LIVE - beIN SPORTS 1] #CAN2021

Woowwww !!! La Gambie ouvre le score sur une véritable merveille d'Ablie Jallow !!! ⚡️⚡️⚡️#MTNGAM pic.twitter.com/KbLMc3BNiF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2022

Face à la Mauritanie, les joueurs de l'Afrique de l'Ouest disputaient le premier match de leur histoire dans la compétition et l'ont traversé sans aucun complexe, dominant des adversaires plus expérimentés. Au final, le seul but de la rencontre est l'oeuvre de Ablie Jallow après un très beau travail du joueur de Bologne, Musa Barrow.

Gradel offre la victoire aux Ivoiriens

Service minimum pour la Côte-d'Ivoire face à la Guinée Equatoriale (1-0). Malgré son trident offensif Cornet-Haller-Gradel, la sélection de Patrice Beaumelle a connu bien des difficultés à se défaire de son adversaire du jour. Le but précoce de l'ancien stéphanois Max-Alain Gradel a placé les Eléphants sur de bons rails avant que la rencontre ne baisse en intensité (1-0).

Les Ivoiriens prennent donc les commandes de ce groupe E, devant l'Algérie et la Sierra-Leone. Ce sont justement ces derniers qui défieront le leader du groupe, dimanche à 17h.