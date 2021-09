L'international français Kingsley Coman a été opéré du cœur

Entré en jeu contre Barcelone mardi soir (victoire 3-0), Kingsley Coman a été opéré du coeur hier. C'est son entraineur au Bayern Munich, Julian Nagelsmann, qui l'a annoncé en conférence de presse, vendredi 17 septembre. "Il avait un léger problème cardiaque, une légère altération du rythme. Il manquait parfois d'air pendant une courte période. C'est pourquoi nous avons appliqué cette procédure", a déclaré le technicien allemand.

@J__Nagelsmann: "Kingsley #Coman underwent surgery yesterday. His heartbeat rhythm had a slight disturbance with a minor added beat. At times he had a slight shortage of breath. That's why we opted for long-term ECG monitoring and went ahead with this procedure. " pic.twitter.com/IM3IME12sD