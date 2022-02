Foot : le club allemand de Schalke 04 rompt définitivement son partenariat avec la société russe Gazprom après l'invasion en Ukraine

Schalke 04 dit stop. Le club allemand de football allemand, qui joue en Bundesliga 2 (la deuxième division), a annoncé lundi 28 février la rupture de son contrat avec son sponsor principal, le géant russe du gaz Gazprom, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes.

The partnership between #S04 and #GAZPROM will be ended early.



