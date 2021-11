Ballon d’Or 2021 : Karim Benzema, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté, trois Français pour succéder (ou pas) à Zidane ?

Avec ses trois candidats dans la liste des trente nommés au Ballon d’or 2021, la France aligne un brelan d'as : Karim Benzema, Kylian Mbappé et N’Golo Kanté. Et même si les deux premiers affichent une forme resplendissante depuis plusieurs semaines, on peut se poser des questions sur leurs chances réelles de soulever le plus prestigieux des trophées individuels du football. Alors que les votes ont été arrêtés il y a plusieurs semaines, et que le lauréat sera dévoilé lundi 29 novembre, tour d’horizon des chances françaises pour le Ballon d’Or.

Karim Benzema, principal prétendant

On ne sait pas encore s’il va pouvoir sortir le champagne à l’issue de la cérémonie, mais nul doute que Karim Benzema vient de signer son meilleur millésime. À 33 ans, l’attaquant du Real Madrid sort d’une année exceptionnelle à plus d’un titre avec 43 buts. Une nouvelle fois élu meilleur joueur de Liga (et meilleur buteur avec 23 réalisations), il a permis au Real Madrid de défendre son titre jusqu’au bout de la saison, même si les voisins de l’Atlético s’en sont finalement emparé. Buteur dans tous les grands matchs du Real, il a même permis au club d’atteindre les demi-finales de Ligue des champions. Et sa saison 2021-2022 a démarré sur des bases encore plus folles.

Surtout, Karim Benzema a signé son grand retour en équipe de France, cinq ans et demi après sa dernière sélection. Mis à la cave depuis l’affaire de la sextape (pour laquelle il vient d’être condamné, mais sans effet sur le scrutin du ballon d’Or qui était déjà clos), KB9 a terminé l’année 2021 co-meilleur buteur des Bleus avec Griezmann (9 buts). Surtout, après une période d’affinage nécessaire à son retour, il a marqué à chaque match clé (doublés contre le Portugal et contre la Suisse à l'Euro, contre la Belgique en Ligue des Nations…). De quoi devenir le 5e meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 36 réalisations. Une moisson de buts, un statut de cadre au Real et en Bleus, et même un trophée avec la Ligue des Nations : des trois Bleus en lice, Karim Benzema est celui qui a le plus de bouteille et qui peut rêver de la plus belle des récompenses individuelles.

Kylian Mbappé, jeune homme pressé

Depuis son éclosion à Monaco en 2017, le monde du football sait que Kylian Mbappé sera sacré un jour Ballon d’Or. La question qui demeure, c'est de savoir quand cela arrivera ? Peut-être en 2021. Peut-être pas. Car s’il est resplendissant en cet automne 2021, Kylian Mbappé l’a moins été pendant l’Euro. Outre son penalty décisif raté face à la Suisse, et malgré les nombreuses différences créées balle au pied, on retient ainsi son mutisme face au but dans la compétition. Or, dans une course au Ballon d’Or toujours plus liée aux statistiques, cela peut peser contre le Français.

À 22 ans, Kylian Mbappé sort même de sa première saison blanche en terme de trophée, en dehors de la Coupe de France. Ce qui ne l’a pas empêché d’empiler les buts, et ce même si son départ avorté au Real Madrid cet été l’a quelque peu ralenti en début d'exercice. Avec 35 buts en 51 matchs la saison dernière, Mbappé sort évidemment d’une année réussie, mais cela ne devrait pas suffire à lui offrir son premier Ballon d’Or. Patience.

N’Golo Kanté, héros discret

Mascotte du sacre des Bleus en 2018, il est devenu le héros du triomphe des Blues en 2021. Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, N’Golo Kanté a été le grand artisan de ce sacre inattendu, étant notamment sacré homme du match des deux demi-finales contre le Real Madrid, ainsi que de la finale face à Manchester City. Une renaissance pour l’ancien caennais après une saison compliquée, marquée par sa contamination au Covid-19.

10 - N’Golo Kanté a récupéré 10 ballons ce soir, plus que tout autre joueur lors de cette finale. Il totalise 47 ballons récupérés sur la phase à élimination directe de Ligue des Champions 2020/21, seul Ilkay Gündogan (51) fait mieux. HommeDuMatch. #MCICHE pic.twitter.com/RKxbZlyxnV — OptaJean (@OptaJean) May 29, 2021

Problème : N’Golo Kanté pourrait perdre des voix en faveur de Jorginho, son coéquipier à Chelsea, et surtout vainqueur d’Euro avec l’Italie. Et ce même si le Français a des soutiens de poids, à l’image de Ruud Gullit : "Les joueurs qui marquent des buts volent toujours la vedette. Ce serait beau que pour une fois, quelqu’un qui n’est pas sous les feux de la rampe, puisse gagner. Quelqu’un comme Kanté a tellement bien joué, il le mérite aussi", avait expliqué le Néerlandais à beIN Sports. Ce serait beau, oui…