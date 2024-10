Ballon d'or 2024 : Rodri, un sacre à contre-courant

Son sacre a de quoi surprendre tant il est rare de voir le Ballon d'or ne pas récompenser un joueur offensif. Rodri est devenu le premier milieu de terrain à inscrire son nom au palmarès depuis Luka Modric en 2018. Si l'on ne considère que les joueurs à vocation défensive, ils ne sont que deux à avoir été élus meilleurs joueurs du monde au 21e siècle : le défenseur Paolo Cannavaro en 2006 et lui. Une petite révolution, sachant que son principal adversaire était l'une des meilleures individualités de la planète, le Brésilien Vinicius Junior.

Pourtant, les critères d'élection du Ballon d'or sont clairs et le premier dans l'ordre d'importance se base sur "les performances individuelles, leur caractère décisif et impressionnant". A l'évidence, Rodri n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit. Les dix buts de l'Espagnol en 2023-2024 sous les couleurs de Manchester City et de sa sélection pèsent léger face aux 52 de Kylian Mbappé et Harry Kane. Il est également difficile de ressortir une performance individuelle particulièrement marquante de ce grand gabarit (1,91m) aussi à l'aise pour tacler que pour orienter le jeu.

Etait-il plus légitime un an plus tôt ?

Il remplit en revanche parfaitement le deuxième critère, celui des "performances et des accomplissements collectifs". Rodri a remporté l'Euro avec l'Espagne et la Premier League, le championnat le plus compétitif d'Europe, avec Manchester City. Sa régularité lui a valu d'être nommé meilleur joueur de l'Euro d'ailleurs. Les outils de l'observatoire du football du CIES ont estimé qu'il était le joueur le plus impactant au monde en championnat la saison passée, lui attribuant une note de 98,5, loin devant son dauphin Granit Xhaka (92,3).

Rodri (Manchester City) est le nouveau Ballon d'Or 2024 ! #ballondor



La 68e cérémonie en direct : https://t.co/4aKX3vuX6w pic.twitter.com/jRBEJ9pnpu — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 28, 2024

"Un milieu de terrain défensif ne se retrouve jamais dans les résumés des matchs. Mais, sans lui, on ne pourrait pas jouer comme nous jouons. Tout le monde au club, les joueurs, le staff, sait à quel point il est décisif et important. Le nombre de choses qu'il nous aide à accomplir fait qu'il est irremplaçable", insistait son entraîneur à Manchester, Pep Guardiola, dans une interview à Sky Sports en février dernier. Quand il était sur le terrain, City a connu une incroyable série de 74 matchs sans défaite toutes compétitions confondues jusqu'au revers contre le rival United en finale de FA Cup (1-2) le 25 mai dernier.

Le couronnement de Rodri est un contrepied après quinze années de duel entre deux individus hors norme, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il l'est aussi dans la mesure où Rodri présentait plus d'arguments pour l'édition précédente du Ballon d'or. En 2022-2023, l'intéressé avait réalisé un triplé historique avec Manchester City. Il n'avait pas seulement gagné le championnat d'Angleterre, mais également la FA Cup et surtout la Ligue des champions, dont il avait été élu meilleur joueur (comme en Premier League). Surtout, il avait marqué l'unique but de la finale contre l'Inter (1-0).

Tous ces accomplissements ne lui avaient pas permis de faire mieux que 5e du Ballon d'or 2023, derrière Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé et Kevin de Bruyne. Un an plus tard, il est élu sans même avoir été nommé parmi les huit meilleurs joueurs de la saison en Angleterre. Un timing qui peut interroger.