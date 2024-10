Ballon d'or 2024 : modalités d'élection, liste complète des nommés, les favoris... Ce qu'il faut savoir sur la 68e cérémonie

Summum absolu de la récompense individuelle dans le monde du football, le Ballon d'or va attirer tous les regards, lundi 28 octobre. La cérémonie de remise du prestigieux trophée fait son retour au théâtre du Châtelet, à Paris, pour sa 68e édition. Elle débutera à 20h45 pour se terminer aux alentours de 22h45, et sera diffusée sur la chaîne l'Equipe.

Chez les hommes, en l'absence des mastodontes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi - dernier vainqueur en date - la porte est (enfin) ouverte pour de nouveaux profils, avec plusieurs noms qui se dégagent dont le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Du côté des femmes, l'Espagnole Aitana Bonmati remet son titre en jeu. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette soirée de gala.

Sur quels critères est élu le/la Ballon d'or ?

Souvent l'objet d'incompréhensions, les modalités d'élection du Ballon d'or sont importantes à préciser. D'autant que quelques ajustements sont à noter pour cette édition 2024. Des critères primordiaux ont été établis, avec le plus important d'entre eux concernant "les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant". Suivent ensuite "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe et le sens du fair-play".

📊 The Ballon d'Or is awarded based on three main criteria. For you, who deserved the 2024 Ballon d'Or?#ballondor pic.twitter.com/wDkRk3cvLr — Ballon d'Or (@ballondor) October 18, 2024

Pour le lauréat masculin, c'est un jury de 100 journalistes internationaux (un par pays du top 100 du classement Fifa) qui est en charge de sa désignation (50 chez les femmes). Chacun des votants délivre son top 10 par ordre décroissant, avec des points attribués à chaque position.

Qui sont les joueurs/joueuses nommé(e)s dans la liste des 30 ?

Deux Français figurent parmi la liste des 30 meilleurs joueurs de l'année 2024. Si Kylian Mbappé peut légitimement ambitionner un top 10 (voire mieux ?), il sera plus difficile pour le défenseur central d'Arsenal William Saliba de s'inviter parmi les prétendants au titre. Mike Maignan, lui, est nommé parmi les meilleurs gardiens.

On retrouvera également deux représentantes tricolores chez les femmes avec les joueuses du PSG Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto.

Here's the full recap of the 2024 Women's Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/xlleWGWw0I — Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024

Vinicius Jr et Bonmati avec une longueur d'avance ?

Il est peut-être le symbole le plus étincelant du Real Madrid ces derniers mois. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Liga, de la Supercoupe d'Europe et de la Supercoupe d'Espagne avec son club, élu meilleur joueur de la C1, auteur de 26 buts et 12 passes décisives en 49 matchs, le Brésilien Vinicius Jr est un candidat tout naturel au Ballon d'or.

Huitième en 2022, sixième en 2023, "Vini" a poursuivi sa progression et pas grand-monde ne semble pouvoir être en mesure de l'empêcher de décrocher son premier trophée, hormis - peut-être - l'un de ses coéquipiers au Real (Jude Bellingham ?) ou le capitaine de l'Espagne, vainqueur de l'Euro cet été, le milieu de terrain Rodri. Seul bémol à noter pour le Brésilien, l'élimination de la Seleçao en quarts de finale de la Copa America par l'Uruguay, alors que l'ailier était suspendu pour ce match.

Mejor jugador @championsleague 23/24. 🤍7️⃣



El trabajo y la personalidad te llevan a lugares altos. Gracias a todos mis compañeros por esto. Os quiero!!! 🤍 pic.twitter.com/nXLIBxBgqF — Vini Jr. (@vinijr) September 16, 2024

Chez les prétendantes féminines, il devrait être difficile de ne pas trouver la prochaine lauréate du côté du Barça. Ballon d'or en titre, Aitana Bonmati a réalisé une nouvelle saison pleine (57 matchs, 26 buts, 21 passes décisives) avec le club blaugrana. Meilleure joueuse de la Ligue des champions (qu'elle a remportée), vainqueure de la Ligue des nations avec l'Espagne, la joueuse de 26 ans n'a connu qu'une seule déception de taille, à savoir l'élimination en demi-finales du tournoi olympique cet été face au Brésil.

LA TERCERA 🏆 2 in a row 🙌🏼 Gràcies pel suport culers, orgull d’afició 💙❤️ pic.twitter.com/nKvflmuhK3 — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) May 26, 2024

Caroline Graham Hansen (47 matchs, 34 buts, 29 passes décisives) et Salma Paralluelo (53 matchs, 39 buts, 13 passes décisives), coéquipières de Bonmati au Barça, figurent, elles aussi, parmi les favorites.

Quels sont les trophées qui font leur apparition ?

Outre le Ballon d'or, on connaissait déjà le trophée Kopa (qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans), le trophée Yachine (meilleur gardien de la saison) et le trophée Gerd Müller (meilleur buteur de la saison en club et en sélection). Pour cette édition 2024, deux nouveaux prix seront remis à l'entraîneur de l'équipe masculine de l'année et à celui ou celle de l'équipe féminine de l'année.

Carlo Ancelotti (Real Madrid) et Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) font figure de favoris chez les hommes, tandis que Jonatan Giraldez (Barcelone), Emma Hayes (Chelsea, puis sélectionneuse des Etats-Unis) ou Sonia Bompastor (Lyon, puis Chelsea depuis cet été) pourraient se disputer le titre chez les femmes.