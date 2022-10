Ballon d'or 2022 : pourquoi le trophée est promis à Karim Benzema

Une formalité, tout du moins sur le papier. De l'aveu des spécialistes, ou même de ses propres adversaires, le Ballon d'or 2022 est déjà connu. Et le nom gravé en son socle est celui de Karim Benzema. L'attaquant tricolore du Real Madrid succéderait alors à Zinedine Zidane comme dernier Français vainqueur de la principale récompense individuelle dans le monde du football. Si ce scénario se confirme, il sera bien difficile de blâmer les votants après la saison que vient de livrer l'avant-centre des Bleus. Les motifs de lui délivrer le prix ne manquent pas.

Parce qu'il a empilé les buts comme rarement

Le Ballon d'or a pour habitude de célébrer les attaquants prolifiques. Dans ce registre, bien peu sont ceux capables de rivaliser avec Karim Benzema. Seul Robert Lewandowski a inscrit davantage de buts que "KB9" sur l'exercice 2021-2022. Mais avec 44 réalisations en 46 matches disputés en club, le Français a livré, et de loin (son précédent record était de 32 en 2011-2012), sa meilleure saison statistique en carrière. Karim Benzema s'est montré exceptionnel de constance à un très haut niveau, quelle que soit la compétition disputée.

50 - Players of top five European leagues with most goals in all club competitions in 2021/2022 season:



50 - @lewy_official

44 - @Benzema

39 - @KMbappe



Elite. ❤️ pic.twitter.com/lxEJ9pmqvt — OptaJose (@OptaJose) July 16, 2022

Parce qu'il a été décisif dans les grands moments

Autre donnée classée par le jury du Ballon d'or comme critère principal : le "caractère décisif et impressionnant des prétendants". Là se trouve l'argument massu qui doit faire pencher la balance en faveur du Madrilène. Dans une équipe du Real parfois poussive offensivement, Karim Benzema a transformé la moindre opportunité en danger. Ses performances dans les matches couperets de la Ligue des champions – dix buts sur ses 15 en C1 la saison passée, record historique de Cristiano Ronaldo égalé – ont porté les siens vers un nouveau trophée.

Sans lui, le Real Madrid aurait été éliminé en 8es de finale, en quarts de finale, puis en demi-finale. A chacun de ces matchs, il a systématiquement marqué – avec deux triplés contre le PSG en huitième de finale retour, puis en quart de finale aller face à Chelsea –, avant de forcer la décision en demi-finale retour contre Manchester City avec la passe décisive du 1-1, puis le penalty provoqué et transformé à 3-1 pour assurer la qualification en finale.

Parce qu'il a tout gagné

2021-2022 restera comme l'exercice parfait pour Karim Benzema. "Le Ballon d’or est dans un coin de ma tête, forcément : en club, je ne peux pas faire mieux", décryptait-il à Canal + après avoir soulevé sa cinquième Ligue des champions. A la C1 s'ajoutent la Liga et la Supercoupe d'Espagne pour un triplé rare. Individuellement, la liste de ses accomplissements est plus longue encore. Meilleur buteur, meilleur joueur et plus beau but de la saison en Ligue des champions. Meilleur buteur, meilleur joueur de Liga. Et pour couronner le tout, le titre de joueur de l'année UEFA, pour la première fois de sa carrière. Une razzia sans partage à laquelle il ne manque plus que le Ballon d'or.

Parce qu'aucune compétition mondiale majeure n'a pu bouleverser la donne

Les sceptiques pourront toujours arguer qu'une telle récompense dans une année sans compétition internationale majeure perd de son poids. D'autres pourront répondre que les Coupes du monde, les championnats d'Europe et les Copa America ont parfois faussé la donne et brouillé la lecture de la saison d'un joueur. Toujours est-il que le millésime 2022 du Ballon d'or porte quasi exclusivement sur les prestations en club, plaçant de nouveau Karim Benzema en haut de la liste des favoris.

Sur ce critère, seul Sadio Mané, leader du Sénégal champion d'Afrique en janvier dernier, aurait pu bouleverser la hiérarchie. Mais faute de trophées majeurs avec Liverpool (2e de Premier League, finaliste de la Ligue des champions), le nouveau joueur du Bayern Munich se place plusieurs rangs derrière l'avant-centre français. D'autant que Karim Benzema n'a pas non plus un palmarès vierge avec les Bleus en 2021, puisqu'il a décroché la Ligue des nations en novembre dernier, en marquant en demi-finale, puis en finale.

Karim Benzema félicité par Jules Koundé après son but contre la Belgique, le 7 octobre 2021 à Turin. (MASSIMO RANA / AFP)

Parce que les critères d'attribution du Ballon d'or ont changé

2022 marque une petite révolution dans l'histoire du Ballon d'or. Après plus d'une décennie d'alternance quasi perpétuelle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux légendes sont assurées de ne pas garnir leur palmarès cette fois, en partie à cause du règlement. France Football, organisateur de la récompense, a modifié les critères d'attribution du Ballon d'or pour les simplifier et éviter les polémiques sur certaines remises au duo CR7-Messi.

L'ensemble de la carrière des prétendants n'est ainsi plus pris en compte. Seules les performances individuelles et collectives, ainsi que la "classe du joueur et son sens du fair-play" sont désormais retenus pour trancher. Ce dernier argument semble bien compliqué à quantifier, sauf par son absence. Ce que l'on ne peut reprocher à Karim Benzema cette saison.