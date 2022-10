Ballon d'or 2022 : la capitaine du FC Barcelone, Alexia Putellas, couronnée pour la deuxième année consécutive

Un doublé et une première pour Alexia Putellas. La milieu de terrain et capitaine du FC Barcelone a remporté le Ballon d'or 2022, lundi 17 octobre, comme la saison passée. La joueuse espagnole est ainsi devenue la première joueuse à remporter pour la deuxième fois le trophée (ouvert aux femmes depuis 2018) et à la conserver. Putellas voit sa saison 2021-2022 individuelle récompensée, notamment pour son rôle prépondérant dans le jeu du Barça, champion d'Espagne et nouveau grand d'Europe.

Son absence lors du dernier Euro, à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, qui la tient toujours éloignée des terrains, ne l'a pas empêchée de devancer la concurrence. Il faut dire que la course était indécise tant aucune joueuse ne s'est détachée la saison passée. Sur le podium, elle devance l'Anglaise Beth Mead, championne d'Europe cet été, et l'Australienne Sam Kerr, 3e.

"Le 5 juillet, je me suis blessée au genou, je pensais que ce ne serait pas possible (de remporter à nouveau le trophée), qu'on allait seulement se souvenir des choses les plus récentes", a-t-elle confié sur la scène du Théâtre du Chatelet lundi soir. "Je suis très heureuse d'être ici de nouveau, a-t-elle ajouté. L'année dernière, quand j'ai réussi à remporter une première fois le trophée, je m'étais promis de m'améliorer pour me mettre au service de l'équipe".

Wendie Renard 8e

Alexia Putellas a fait la différence par sa capacité à encore élever son jeu l'an passé, notamment face au but. Meilleure buteuse de la Ligue des champions (11 réalisations) et auteur de 34 buts sur l'ensemble de la saison, Alexia Putellas a fait la différence dans sa capacité à améliorer ses statistiques. La finale atteinte en Ligue des champions, et perdue face à l'Olympique lyonnais malgré son but (1-3), a également marqué les esprits.

La première française, Wendie Renard, doit se contenter de la 8e place. Une autre Lyonnaise, Selma Bacha, prend la 14e place, devant les Parisiennes, Marie-Antoinette Katoto (17e) et Kadidiatou Diani (20e).