Ballon d'or : entre "manque de respect" et "fierté", à Madrid, les Espagnols partagés sur le sacre de Rodri

Un Espagnol qui soulève le Ballon d'or de meilleur footballeur masculin, c'est du jamais vu depuis 1960, et le sacre de Luis Suárez Miramontes. Et pourtant à Madrid, le sacre du milieu de terrain de Manchester City Rodri, lundi 28 octobre, laisse un goût amer à de nombreux supporters madrilènes. Car c'est Vinicius Jr, l'attaquant star du Real Madrid, qui a longtemps été pressenti. Vexé, le club a même boudé la cérémonie à Paris.

Car l’Espagne est un avant tout un pays de clubs - et de supporters dévoués -, même quand sa sélection est championne de l’Euro. Y compris donc quand l’un de ses internationaux est récompensé par le Ballon d’or.

Esteban, 35 ans, supporter des Merengue, estime que le Ballon d'or reçu par son compatriote "est un manque de respect" : "Vinicius devait le gagner, parce qu'il a gagné la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière. Et ils ont éliminé l'équipe de Rodri. Rodri est un grand joueur, mais Vinicius le méritait plus que lui", argumente-t-il. Esteban a donc fait bloc avec son club, et a décidé d'annuler à la dernière minute son vol pour Paris.

Le Real Madrid réagit "comme un enfant"

Mais cette bouderie du Real et de ses supporters leur vaut une réputation de mauvais perdants, aux yeux des Espagnols qui défendent un autre club.

Raul, par exemple, 41 ans, considère que le club réagit "comme un enfant". "S’ils gagnent, ils vont à Paris recevoir le Ballon d’or et tout ça. Et s’ils ne gagnent pas, ils ont des problèmes. Ce n’est pas compréhensible pour un adulte et pour un club aussi grand que le Real Madrid", déplore-t-il. Il estime au contraire que "nous devons être très fiers pour Rodri et aussi pour notre football".

Raul invite Vinicius Jr, 24 ans, et son club à prendre patience, car il est encore assez jeune pour être primé dès l’an prochain. C'est d'ailleurs ce qu'à promis l'attaquant du Real, dans un post sur X, après la cérémonie qui s'est déroulée à Paris : "J'en ferai dix fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas préparés".