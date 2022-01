Coupe de France : OM-Montpellier, PSG-Nice... Découvrez les affiches des 8es de finale

À quelques minutes du dernier match des 16es de finale de Coupe de France entre Lens et Lille, le tirage au sort des 8es de finale vient de livrer son verdict, mardi 4 février 2022. Désormais petits poucets de la compétition, les pensionnaires de N2, Versailles et Bergerac, recevront respectivement Toulouse et Saint-Etienne.

Club le plus titré de la compétition (14 victoires) et double tenant du titre, le PSG recevra Nice. Ce sera l'une des quatre confrontations directes entre clubs de l'élite puisque Marseille affrontera Montpellier au Vélodrome, et que Monaco et Brest se déplaceront à Lille ou Lens pour les Monégasques, et à Nantes pour les Brestois.

On connaît les affiches des 8èmes de finale de la #CoupeDeFrance !



Rendez-vous du 28 au 31 janvier pic.twitter.com/eQNAvVyl3h — Coupe de France (@coupedefrance) January 4, 2022

Après avoir fait tomber deux équipes de Ligue 1 aux tirs au but (Troyes puis Rennes), l'AS Nancy Lorraine recevra Amiens, un autre pensionnaire de Ligue 2. Autre équipe mal en point en championnat, le Sporting Club de Bastia aura fort à faire sur la pelouse de Reims. Les matchs se joueront entre le vendredi 28 et et le lundi 31 janvier.

L'ensemble des affiches des 8es de finale

Versailles (N2) - Toulouse (L2)

Bergerac (N2) - Saint-Etienne (L1)

Marseille (L1) - Montpellier (L1)

Paris Saint-Germain (L1) - Nice (L1)

Nancy (L2) - Amiens (L2)

Lens (L1) ou Lille (L1) - Monaco (L1)

Reims (L1) - Bastia (L2)

Nantes (L1) - Brest (L1)