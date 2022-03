Ligue 1 : Saint-Etienne et Troyes prennent un point important dans la lutte pour le maintien

Dans un stade Geoffroy-Guichard bien rempli, les Stéphanois n'ont pas réussi à s'imposer face à Troyes, vendredi 18 mars (1-1). La faute à une équipe troyenne rigoureuse défensivement et rapide en contre et de trop nombreux déchets techniques. "Il faut conduire le ballon avec ses pieds et pour certains le ballon brûle les pieds", a d'ailleurs réagi Pascal Dupraz à l'issue de la rencontre au micro de Canal +.

Les Verts ont pourtant largement eu le contrôle du ballon (62% de possession) mais n'ont pas su se montrer dangereux, avec beaucoup d'erreurs dans l'avant-dernier geste. Les joueurs de Bruno Irles avaient eux opter pour un jeu de transition, mettant en danger l'arrière-garde forézienne.

Saint-Etienne toujours barragiste

Ce sont d'ailleurs les Troyens qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Lebo Mothiba (18e) sur un joli mouvement collectif. Les Verts, trop brouillons, ont poussé sans véritablement mettre en danger les Aubois. Ils ont fini par obtenir un penalty après plusieurs situations litigieuses dans la surface de Gauthier Gallon. Ryad Boudebouz s'est chargé de le transformer pour faire exulter le Chaudron (67e).

8 - St Etienne a remporté 8 points après avoir été mené au score en Ligue 1 en 2022, soit plus que toute autre équipe de l’élite sur l’année. Dupraz. #ASSEESTAC pic.twitter.com/5EJczbKEIR — OptaJean (@OptaJean) March 18, 2022

Un nul qui n'arrange personne, selon l'expression consacrée. Les Stéphanois, qui n'ont perdu qu'une fois en championnat lors des huit derniers matchs, restent bloqués en position de barragistes. Les Troyens, qui restaient sur deux victoires, calent et peinent à s'éloigner de la zone rouge. Les coéquipiers de Florian Tardieu n'ont que deux points d'avance sur leurs adversaires du soir.