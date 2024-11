Foot : décès de Rachid Mekhloufi, légende de l'AS Saint-Etienne et symbole de l'indépendance algérienne

Rachid Mekhloufi est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé vendredi 8 novembre le président algérien Abdelmadjid Tebboune, rendant hommage au joueur passé de l'équipe de France à celle du Front de libération nationale (FLN), pendant la guerre d'Algérie, prémice des Fennecs. Avec 152 buts pour les Verts de Saint-Etienne, il est toujours le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club.

Après un début de carrière en Algérie, Rachid Mekhloufi a rejoint le club de l'AS Saint-Etienne en 1954, dont il était devenu un attaquant hors pair, fer de lance d'une équipe en pleine construction qu'il a accompagnée dans ses premiers succès. Il est devenu champion de France en 1957 avec les Verts à seulement 21 ans, le premier titre du club stéphanois au terme d'une saison où il avait inscrit 25 buts, et a porté quatre fois le maillot de l'équipe de France, entre octobre 1956 et décembre 1957.

Mais en avril 1958, en pleine guerre d'Algérie, il avait soudainement quitté la France, accompagné d'autres joueurs algériens, pour rejoindre l'équipe du Front de libération nationale (FLN), créée pour promouvoir la lutte pour l'indépendance.

"Il était un ardent défenseur d'un pays et d'une cause qui lui étaient chers et pour lesquels il n'hésita pas, un soir d'avril 1958 à fuir, caché dans une Aronde via la Suisse, afin de rejoindre la Tunisie. Privilégiant un idéal à sa carrière qui l'aurait sans doute vu fouler les pelouses suédoises de la Coupe du monde 1958."