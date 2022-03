DIRECT. Nantes-Monaco : les Canaris en route vers la finale ? Suivez la deuxième demi-finale de Coupe de France

Un classique du football français. Le FC Nantes reçoit l'AS Monaco, en demi-finale de Coupe de France, mercredi 2 mars, en direct sur France 3 et france.tv. Une rencontre capitale pour des Canaris, vierges de titre depuis 2001, et qui peuvent s'offrir un premier voyage au Stade de France depuis une finale de Coupe de la Ligue en 2004. Tombeurs de Sochaux, Vitré, Brest et Bastia, les joueurs d'Antoine Kombouaré reçoivent dans un stade de la Beaujoire que l'on annonce comble.

Mais en face, Monaco se présente le couteau entre les dents. Sur courant alternatif en championnat et toujours en lice en Ligue Europa, l'ASM entend retrouver une finale de Coupe, un an après sa défaite contre le PSG. Les Monégasques courent après une victoire dans la compétition depuis 1991. Sur leur route des demies, les joueurs du Rocher ont disposé du Red Star, Quevilly-Rouen, Lens et Amiens.