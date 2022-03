DIRECT. Monaco-Braga : les Monégasques doivent marquer au moins trois fois... Suivez le huitième de finale retour de Ligue Europa

Battu 2-0 au Portugal, l'ASM va devoir se montrer efficace devant le but, jeudi, pour espérer une qualification.

Monaco se trouve dos au mur. L'ASM doit inscrire deux buts de plus que son adversaire pour aller en prolongations ou aux tirs au but, et trois pour se qualifier en quarts de finale de Ligue Europa. Après leur défaite au match aller (2-0) à Braga, les Monégasques savent qu'ils ont l'obligation de se sublimer, jeudi 17 mars, en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa.

Les joueurs de Philippe Clement ne sont pas au mieux de leur forme. En championnat, ils se sont inclinés dimanche à Strasbourg (1-0) après un non-match qui a, une nouvelle fois, montré les lacunes offensives de Monaco. Face à Braga, à l'aller, l'ASM s'était créé des occasions mais avait déjà pêché dans la finition.