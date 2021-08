DIRECT. Ligue 1 : suivez le match entre Monaco et Lens

Avant le début de la 3e journée de Ligue 1, le compteur de Monaco et Lens est toujours bloqué à zéro victoire. Après un match nul et une défaite pour le club de la Principauté, et deux matchs nuls pour les Lensois, les deux équipes vont tenter de renouer avec la victoire, samedi 21 août (17h). Classée 14e, la formation de Niko Kovac n'a pas d'autre choix que de s'imposer dans cette rencontre pour lancer son début de saison. En face, les Lensois, qui pointent à la 9e place, doivent mettre fin à cette série de matchs nuls. Suivez le match en direct !