DIRECT. Coupe de France : suivez avec nous Monaco-PSG, l'affiche cinq étoiles de la finale

Ce qu'il faut savoir

Les fois où la finale de la Coupe de France réunit deux des équipes les plus spectaculaires de la saison ne sont pas si fréquentes. Raison de plus de profiter de cette affiche Monaco-PSG, mercredi 19 mai dans un Stade de France encore vide, couvre-feu oblige. Au coup d'envoi à 21h15, les Parisiens penseront peut-être au fait que les Monégasques les ont battus deux fois en deux matchs de championnat, performance inédite pour un pensionnaire de L1 depuis 9 ans. Voici les enjeux de cette rencontre.

La peur de la saison blanche pour Paris. L'aventure en Ligue des champions s'est arrêtée en demi-finale, la Coupe de la Ligue n'existe plus, et c'est Lille qui est premier du championnat à une journée de la fin : la Coupe est donc le moyen le plus sûr pour les Parisiens d'éviter la première saison blanche de l'ère QSI, soit depuis 2012.

Paris décimé, encore. Si Kylian Mbappé, l'ancien de Monaco, devrait tenir sa place, Neymar et Marco Verratti, deux des vedettes de l'équipe parisienne, sont suspendues. Les deux créateurs de l'équipe sur le flanc, c'est toute l'animation offensive du PSG qui est à repenser.

Nico Kovac, le spécialiste. La renaissance de l'AS Monaco, encore moribond l'an passé, doit beaucoup à son entraîne croate arrivé sur le banc à l'intersaison. L'ancien coach du Bayern Munich a apporté confiance et sérénité à un effectif pléthorique et très jeune, comme ou vous l'explique dans cet article. Pour ne rien gâcher, le Croate est un spécialiste des Coupes: il est invaincu dans cet exercice depuis quatre ans, Allemagne et France confondues.