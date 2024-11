PSG-Atlético de Madrid : quel bilan pour Antoine Griezmann face aux clubs français en compétition européenne ?

"Bien sûr, il va falloir le surveiller de près". A la veille du choc entre son Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, mercredi 6 novembre, Luis Enrique n'a pas târi d'éloges au sujet de l'ex-international français. "Il est incroyablement bon en attaque. Il est très complet, très polyvalent. Il a une énorme qualité footballistique au service de l'équipe. Forcément, il est vital pour l'Atlético", a reconnu en conférence de presse de veille de match l'entraîneur du PSG qui n'a pourtant pas tendance à s'attarder sur les individualités.

"Grizou" a beau avoir décidé de claquer la porte de l'équipe de France, l'attaquant de 33 ans évolue encore à un très haut niveau. Le n°7 colchonero n'a manqué aucune des 16 rencontres de son équipe cette saison et en est le joueur le plus décisif avec quatre buts et cinq passes décisives. Le sera-t-il au Parc des Princes ? Antoine Griezmann sera animé par un sentiment de revanche, un mois après avoir participé à la défaite invraisemblable de son équipe contre Lille (1-3) et trois ans après l'élimination en huitièmes de finale de C1 contre le PSG. Date à laquelle, sa réputation de bourreau des clubs français a pris un coup.

2013 : une bicyclette qui prive l'OL de C1

L'historique des face-à-face d'Antoine Griezmann avec des clubs du championnat de France débute par un chef d'oeuvre contre l'Olympique lyonnais. Le 20 août 2013, le natif de Mâcon (à une heure de route de Lyon) n'a pas encore la moindre cape en sélection et pas la moindre expérience en Ligue des champions. Sous les couleurs de la Real Sociedad, le club qui l'a formé et révélé, il n'a besoin que de 16 minutes pour montrer qu'il appartient à une classe de joueurs à part.

Sur un centre venu de la gauche, le jeune attaquant de 22 ans aux cheveux péroxydés reprend le ballon d'un retourné acrobatique mémorable et subjugue Gerland. Il ne le sait pas encore mais, avec ce but, son équipe a fait le plus dur dans ce tour de qualification pour la C1. Pour être bien sûr de goûter à la saveur de la compétition, Antoine Griezmann est à nouveau décisif au match retour, huit jours plus tard au pays basque, en donnant la passe décisive pour l'ouverture du score de Carlos Vela. L'OL devra alors se contenter d'une campagne de Ligue Europa.

2018 : sans pitié face à l'OM en finale de C3

Cinq années s'écoulent entre cette double confrontation et le prochain rendez-vous avec un club français. Et quel rendez-vous ! C'est en finale de Ligue Europa qu'Antoine Griezmann croise la route de Marseille le 16 mai 2018. En pleine force de l'âge, celui qui deviendra champion du monde deux mois plus tard marche sur l'eau. Dans cette finale jouée à Lyon, "Grizou" donne une leçon d'efficacité aux Phocéens.

Quand Valère Germain frappe en tribune en tout début de match alors qu'il n'a plus qu'à ajuster Jan Oblak, ou quand Kostas Mitroglou heurte le poteau, lui fait mouche à chaque fois. Il ne tremble pas pour punir l'OM après un contrôle complètement raté de Franck Zambo-Anguissa, puis c'est lui qui fait le break d'un piqué parfait au retour des vestiaires. Le match est plié et les Colchoneros corseront même l'addition en s'imposant 3-0.

2018 : Monaco plongé dans la crise

Reversé dans la même poule que Monaco pour la campagne 2018-2019 de Ligue des champions, Antoine Griezmann fait le plein de points avec l'Atlético. Le 18 septembre, il est passeur décisif sur l'égalisation de Diego Costa qui remet les Colchoneros dans le bon sens, avant leur succès 2-1 à Louis-II. Deux mois plus tard, il accueille un club du Rocher sans certitude et avec un nouvel entraîneur sur le banc, Thierry Henry ayant remplacé Leonardo Jardim.

L'électrochoc attendu n'a pas eu lieu et l'ASM s'incline 2-0 à Madrid, avec un but de Griezmann en toute détente, de l'extérieur du gauche. Avec ce 4e revers en cinq journées, Monaco dit alors déjà adieu aux huitièmes de finale de C1 mais aussi à un reversement en Ligue Europa.

2021 : l'impuissance face au PSG

Directement décisif lors de chacun de ses cinq premiers matchs contre un club français, Antoine Griezmann connait un coup d'arrêt en huitièmes de finale de Ligue des champions au printemps 2021. Il faut dire que la double confrontation tombe dans le seul vrai creux de sa carrière, lors de son passage au FC Barcelone (2019-2021). Son aventure catalane vit d'ailleurs ses derniers mois.

Antoine Griezmann avec le Barça contre le PSG en Ligue des champions, le 16 février 2021, au Camp Nou. (LLUIS GENE / AFP)

Le 16 février, lors du match aller, Griezmann est l'un des Blaugranas les plus dangereux mais il gâche ses trois occasions. Il assiste à l'écroulement de son équipe, corrigée 4-1 dans un Camp Nou à huis clos. Ce soir-là, Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, prend toute la lumière. Lors du match retour, "Grizou" peine à exister. Le coup de canon exceptionnel de Lionel Messi (et son raté sur pénalty) ou encore l'éternel manque de réalisme d'Ousmane Dembélé passent devant. Le Barça limite la casse (1-1) mais est logiquement éliminé.

2024 : pas aidé par ses coéquipiers contre Lille

Il n'y a pas à aller chercher très loin pour retrouver la trace du choc le plus récent face à un club français puisqu'il s'agit de la dernière sortie européenne de l'Atlético, le 23 octobre dernier contre Lille (1-3). Au Wanda Metropolitano, les Colchoneros ont vécu une soirée particulièrement ratée. Dominateurs et portés par un Griezmann plutôt inspiré - son pressing a joué un rôle dans l'ouverture du score -, ils ont manqué beaucoup trop d'occasions, Alexander Sorloth en tête.

Resté à portée de tir, le Losc a fini par revenir au score et même par prendre l'avantage grâce à un pénalty pour le moins litigieux. Antoine Griezmann n'a pas trouvé la solution et il en est désormais à 331 minutes sans être directement décisif contre un club français en compétition européenne.