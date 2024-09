Infographies Foot : meilleur passeur, record de matchs consécutifs... Où se situe Antoine Griezmann parmi les légendes de l'équipe de France ?

Il est le septième champion du monde 1998 à prendre officiellement sa retraite internationale. A 33 ans, Antoine Griezmann a annoncé, lundi 30 septembre, sa fin de carrière en Bleu, après avoir remporté la Coupe du monde 2018, la Ligue des nations 2021, et atteint les finales de l'Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022. Un palmarès qui le place parmi les joueurs de légendes de l'équipe de France.

Seulement huit sélections de moins que Hugo Lloris

Avec 137 capes en Bleu, Antoine Griezmann n'était qu'à huit sélections d'égaler le recordman, Hugo Lloris (145). Une opportunité qui rend d'autant plus surprenante sa retraite internationale, tant on le sait amoureux de l'équipe de France.

Joueurs comptant le plus de sélections en équipe de France masculine de football. (franceinfo:sport)

Il avait honoré sa première sélection en mars 2014, contre les Pays-Bas. Le Madrilène ne dépassera finalement pas Olivier Giroud, qui en compte exactement le même nombre, mais se place devant Thierry Henry, Marcel Desailly ou encore Zinédine Zidane.

Une série de matchs record

Au-delà de sa longévité en Bleu, son nombre impressionnant de sélections avec l'équipe de France est également dû à sa résistance physique. Epargné par les blessures et "chouchou" de Didier Deschamps selon les joueurs de l'équipe de France, il a participé à tous les matchs des Bleus, sans exception, entre 2017 et 2024.

Joueurs ayant disputé le plus de matchs consécutifs en équipe de France masculine de football. (franceinfo:sport)

Il avait finalement vu son incroyable série prendre fin en mars dernier, en raison d'une entorse à la cheville qui l'a privé d'un match amical contre l'Allemagne (défaite 2-0).

Devant Michel Platini au nombre de buts

Même s'il n'avait plus marqué avec les Bleus depuis un an, et qu'il n'a marqué que deux buts depuis la fin de la Coupe du monde 2022, Antoine Griezmann compte parmi les meilleurs buteurs de l'équipe de France, avec notamment six réalisations mémorables lors de l'Euro 2016.

Meilleurs buteurs de l'équipe de France masculine de football. (franceinfo:sport)

Ces statistiques lui permettent notamment de devancer Michel Platini et Karim Benzema au classement des buteurs des Bleus.

Le meilleur passeur des Bleus

Même s'il devrait être détroné par Kylian Mbappé sous peu, Antoine Griezmann prend sa retraite internationale avec le statut de meilleur passeur de l'histoire des Bleus, avec 30 passes décisives, dont deux lors de la finale de la Coupe du monde 2018.

Meilleurs passeurs de l'équipe de France masculine de football. (franceinfo:sport)

C'est grâce à deux autres passes décisives, en quarts de finale de Coupe du monde 2022 contre l'Angleterre (2-1), qu'il a devancé Thierry Henry dans ce domaine. Il dépasse également Zinédine Zidane ou encore Michel Platini.