Agression de la footballeuse Kheira Hamraoui : un cinquième homme placé en garde à vue

Un cinquième homme, soupçonné d'avoir été sur les lieux de l'agression de la footballeuse Kheira Hamraoui, en novembre, est en garde à vue depuis lundi 26 septembre, a rapporté mardi le parquet de Versailles, confirmant une information du Journal du Dimanche.

Dans cette affaire, la joueuse Aminata Diallo a été mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée sous contrôle judiciaire. Considérée par les enquêteurs comme l'instigatrice des violences à l'encontre de son ex-coéquipière, elle nie toute implication. Quatre hommes, soupçonnés d'avoir été sur les lieux de l'agression, ont également été mis en examen.

Kheira Hamraoui avait raconté avoir subi "une agression d'une violence inouïe" au sortir d'un dîner d'équipe le 4 novembre 2021."Deux inconnus encagoulés m'ont sortie de la voiture dans laquelle je me trouvais pour me tabasser à coups de barre de fer dans les jambes. Ce soir-là, j'ai bien cru que j'allais y rester... Je hurlais de douleur. J'ai essayé de me protéger au maximum. C'était insoutenable. J'en garde un souvenir très douloureux, très lourd."