Affaire de la sextape : Mathieu Valbuena se dit "prêt à tourner la page" après l'abandon de l'appel de Karim Benzema

Un dernier rebondissement et un "soulagement" pour Mathieu Valbuena. Alors que "l’affaire de la sextape" touche à sa fin, après l’annonce de Karim Benzema de renoncer à faire appel de sa condamnation, l'ancien Marseillais a réagi sur RMC mardi soir, exprimant sa hâte de "tourner la page". "C’est enfin un chapitre qui se finit (…) j’étais fatigué de tout cela et j’en ai beaucoup souffert", a-t-il avoué.

@MathieuVal8 réagit pour la première fois après la fin de l'affaire de la sextape : "C’est enfin un chapitre qui se finit. J’étais fatigué de tout cela et j’en ai beaucoup souffert. Pour moi cela a duré beaucoup trop d’années mais c’est la justice." #rmclive pic.twitter.com/R2kxkAz1co — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 7, 2022

Le joueur de l'Olympiakos raconte avoir été pénalisé sur le plan sportif, notamment vis-à-vis des Bleus. "Cela m’a coûté l’équipe de France", a-t-il regretté. "C’est vrai que c’était l’Euro 2016 en France (…) Forcément quand on goûte à être international et jouer pour son pays, c’est quelque chose de fort. J’aurais espéré avoir une autre fin avec l’équipe de France mais elle a été ainsi. C’est comme ça, c’est ma carrière." Valbuena, qui cumule 52 sélections, n’a plus été appelé en sélection depuis octobre 2015 et un dernier match amical contre le Danemark.

"Le plus important pour moi c'est de tourner la page"

Il assume pour autant son choix d'avoir lancé l’action en justice. "Je n’ai aucun regret dans le fait d’avoir tout simplement porté plainte", a-t-il affirmé. "Moi on ne me fait pas chanter, du tout (…) C’est ma vie privée et cela ne regarde personne." En novembre dernier, Karim Benzema a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage, condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende.

Il assure en outre qu’il n’en veut pas à son ancien coéquipier : "Je ne suis pas rancunier du tout et j’ai toujours dit ce que j’avais à dire sur ce qui s’était passé. Je ne vais pas revenir sur cette longue affaire mais le plus important pour moi c’est de tourner la page." Et il lui souhaite même de belles choses sur le plan sportif, notamment dans la course au Ballon d’or : "Ce ne serait pas honnête de dire qu‘il ne mérite pas le Ballon d’or. Oui, il mérite le Ballon d’or. Je peux parler objectivement sur un plan sportif."