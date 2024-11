"Demain le sport" : le pari vert de Paris 2024 a été "largement réussi", assure Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris

Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris, en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine, a estimé jeudi 28 novembre que le pari vert de Paris 2024 a été "largement réussi", à l'occasion de l'événement "Demain le sport" organisé à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

L'adjoint à la maire de Paris a rappelé l'"objectif extrêmement ambitieux" affiché durant ces Jeux, celui de réduire drastiquement l'impact carbone du plus grand événement sportif du monde. "Quasiment tous les objectifs ont été atteints", assure Pierre Rabadan. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques sortira mi-décembre son rapport sur l'impact des JO de Paris en matière d'écologie.

Selon le maire-adjoint, Paris 2024 a été pour la capitale "un moteur et un accélérateur de transformation publique qui n'a pas d'équivalent". Le meilleur exemple étant probablement l'organisation des épreuves de triathlon dans la Seine, alors que le rêve de pouvoir s'y baigner habitait des générations d'élus parisiens depuis des décennies. "On a pu faire des choses en quatre ou cinq ans, qu'on aurait peut-être mis 15 ans à faire ou peut-être qu'on n'aurait jamais pu faire", assure Pierre Rabadan. Cela a été possible parce qu'"on avait un certain nombre d'acteurs publics réunis autour d'un objectif commun, avec une date qu'on ne pouvait pas repousser", explique-t-il.