"Demain le sport" : "L'émotion sportive extraordinaire" des Jeux paralympiques de Paris "a transformé" la France, selon Tony Estanguet

"L'émotion sportive extraordinaire" des Jeux paralympiques de Paris "a transformé" la France, se réjouit Tony Estanguet, président du Comité d'organisation olympique et paralympique. Il est revenu sur le grand succès des Jeux de Paris à l'occasion de l'événement "Demain le sport" organisé pour la troisième année consécutive par franceinfo, L’Équipe et France Télévisions jeudi 28 novembre à la Maison de la radio et de la musique à Paris. Des débats sont organisés toute la journée pour tirer le bilan des Jeux de Paris et penser le sport de demain.

Interrogé sur la plus belle image qu'il gardera de ces Jeux qui ont explosé tous les records, Tony Estanguet a évoqué la finale de cécifoot entre la France et l'Argentine au pied de la Tour Eiffel en prime time devant cinq millions de téléspectateurs. "C'était incroyable", se souvient le président du Cojo. "Ces émotions, elles nous ont même un peu transformés. Sur le handicap, sur cette relation à l'inclusion, je pense que cette émotion sportive extraordinaire des jeux a transformé un peu ce pays, a donné une orientation", explique Tony Estanguet.

Le président du Comité d'organisation olympique et paralympique a rendu hommage aux athlètes paralympiques : "Ils ont su embarquer les Français dans cette aventure-là et on a vécu des Jeux paralympiques assez incroyables."