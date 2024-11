"Demain le sport" : d'ici 2025, la ville de Saint-Denis comptera quatre piscines grâce aux JO 2024

Sans les Jeux olympiques, "il n'y aurait qu'une piscine" à Saint-Denis, affirme jeudi 28 novembre Shems El Khalfaoui, maire adjoint de Saint-Denis, chargé des sports, à l'occasion de l'événement "Demain le sport" organisé jeudi 28 novembre à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. D'ici 2025, la ville de Seine-Saint-Denis comptera quatre piscines.

Actuellement, forte de 111 000 habitants, la population de Saint-Denis va passer à "150 000 au 1er janvier 2025", après la fusion avec la ville voisine de Pierrefitte, explique Shems El Khalfaoui. "Avec une piscine, il est impossible de rendre un service public de qualité", déplore l'élu.

En plus du Centre nautique municipal La Baleine de Saint-Denis, le Centre aquatique olympique construit spécifiquement pour accueillir des épreuves des Jeux olympiques et paralympiques ouvrira ses portes au grand public en juin. "C'est l'équivalent de trois piscines et demi à lui seul", assure l'adjoint aux sports.

Le centre aquatique départemental Annette-Kellermann, un équipement olympique "héritage" situé dans le parc des sports de Marville entre Saint-Denis et La Courneuve, a été livré en février 2024. Il est accessible aux scolaires depuis le 1er avril et a ouvert au grand public le 2 septembre 2024. La piscine Claire Supiot de Pierrefitte a été inaugurée en 2022 et est actuellement en travaux. "En 2027, la priorité c'est qu'on veut atteindre 100% de nageurs en 6e", ajoute Shems El Khalfaoui.