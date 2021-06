Euro 2021 : les demi-finales et la finale autorisées à Wembley avec 60 000 spectateurs

Plus de 60 000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes du stade de Wembley pour les demi-finales et la finale de l'Euro de football, les 6, 7 et 11 juillet, au lieu de 40 000 initialement prévu, a annoncé mardi 22 juin le gouvernement britannique.

"Plus de 60 000 supporters pourront désormais assister aux demi-finales et à la finale de l'Euro au stade de Wembley", a écrit le gouvernement, précisant que ce sera "la plus grande foule rassemblée pour un évènement sportif depuis plus de 15 mois au Royaume-Uni".

L'éventuelle délocalisation de ces matches avait été évoquée face aux contraintes que le gouvernement britannique faisait peser sur ces matches (jauge limitée à 40 000 et périodes d'isolement pour les personnes entrant et sortant du territoire). En passant à 60 000 spectateurs et en permettant au public détenteur d'un test Covid-19 négatif ou prouvant une vaccination de plus de 14 jours d'entrer sur le territoire britannique, le gouvernement a finalement convaincu l'UEFA de garder le cap initial.

"Nous avons travaillé très étroitement avec l'UEFA et la (fédération anglaise de football) pour s'assurer que des mesures sanitaires rigoureuses et drastiques soient mises en place tout en permettant à davantage de fans d'assister au match en direct", assure le ministre des Sports Oliver Dowden dans le communiqué.

"Je suis reconnaissant envers le Premier ministre et le gouvernement britannique pour leur travail acharné pour conclure cet arrangement avec nous pour faire de la fin de ce tournoi un grand succès à Wembley", commente le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, dans un communiqué.

Cette annonce intervient malgré la flambée du Covid-19 en Angleterre avec l'apparition du variant Delta. Pour le moment, la jauge imposée par les autorités sanitaires au stade de Wembley s'élève à 22 500 spectateurs.