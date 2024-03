Esport : ZywOo, meilleur joueur au monde de "Counter Strike", renouvelle son contrat chez Vitality jusqu'en 2026

"En mode Zlatan". Sur le parvis du Trocadéro, devant la Tour Eiffel et entouré de fans, Vitality a voulu faire de l'annonce du renouvellement du contrat de ZywOo, un événement. Et au vu de son importance esportive et marketing, c'en est un pour le club français, même si personne ne s'attendait vraiment à voir cette star du jeu vidéo quitter Paris. À 23 ans, tout juste élu pour la troisième fois meilleur joueur au monde et récent vainqueur d'un major - sorte de tournoi du grand chelem, Matthieu Herbaut était tout de même un joueur très convoité.

Vitality a fait de l'annonce du renouvellement du contrat de ZywOo un événement sur le parvis du Trocadéro, devant la Tour Eiffel et entouré de fans. (JULES DE KISS / RADIOFRANCE)

Il a donc fait le choix de la continuité, lui qui est arrivé à 18 ans chez Vitality, en 2018. "J’ai toujours vu Team Vitality comme une famille où je peux m’épanouir et développer mon plein potentiel. Je ressens qu’il existe un lien d’unité fort, c’est ma deuxième maison", explique ZywOo, joueur expert du sniper dans le jeu.

"Notre volonté, elle est là : s'inscrire encore dans la durée et être son unique club." Fabien 'Neo' Devide, fondateur de Vitality à franceinfo

"Je suis très heureux", s'enthousiasme Marvin, membre des Golden Hornets, groupe de supporters de Vitality qui a posé une journée de congé pour assister à l'officialisation de l'annonce devant la Tour Eiffel. "C'est à l'échelle de son talent, selon le jeune homme. Même si on s'en doutait depuis un moment, c'est rassurant quand c'est enfin officiel et c'est rassurant de savoir que le meilleur joueur au monde souhaite continuer sa carrière chez nous", poursuit-il, lui qui se rendra fin mars à Copenhague au Danemark, pour voir ZywOo et son équipe tenter de conserver son titre en major, conquis à Paris l'année dernière.

Comparé à Mbappé ou Wembanyama

Pour Fabien 'Neo' Devide, fondateur de Vitality, il était impensable de ne pas renouveler, pour la troisième fois en cinq ans, le contrat de son joueur. "Notre volonté elle est là : s'inscrire encore dans la durée et être son unique club, parce qu'il est devenu le visage de Vitality et je souhaite qu'il le reste pour de nombreuses années encore, même après sa carrière", a-t-il déclaré à franceinfo, lui qui compare son joueur à "un Mbappé en football, un Karabatic en handball ou encore un Wembanyama en basket-ball". "ZywOo fait partie de cette génération de grands champions français", assure-t-il.

Il a donc fallu y mettre le prix. C'est à coup sûr un contrat record dans l'histoire du club. "Dans les prochains mois, ZywOo sera peut-être le joueur le mieux payé au monde sur son jeu", annonçait Fabien Devide à franceinfo, quelques semaines avant la signature.