Escalade : dans les Alpilles, une passion vertigineuse

Lundi 11 novembre, le 13 Heures vous emmène dans les Alpilles, un site exceptionnel qui attire de plus en plus de grimpeurs de tout âge.

Dans les Alpilles de l'arrière-pays provençal, les falaises sont appréciées par les plus initiés, comme Chloé, venue d'Auvergne, et Carmen, venue spécialement des Alpes. "C'est un dépassement de soi permanent", explique-t-elle. Ancienne infirmière, Chloé est devenue monitrice d'escalade après une reconversion. "Dans ma ville, une salle d'escalade a ouvert un jour. (…) J'ai essayé, je suis devenue addict direct", confie-t-elle.

3 millions de grimpeurs en France

Les plus expérimentés ne négligent pas la sécurité. "On a un assureur ou une assureuse et une grimpeuse, et on est reliées en permanence par la corde", précise Carmen. Les Alpilles sont un terrain de jeu pour les amateurs dès le plus jeune âge. Passionnés de nature, Clément et Élodie Bléteau ont initié leurs enfants de 5 ans. L'Hexagone compterait environ 3 millions de grimpeurs.

