Emma Raducanu, Pedri, Pauletta Foppa, Melvyn Jaminet... Les douze révélations sportives de l'année 2021

Elle est un moment très attendu dans la carrière de tout sportif de haut niveau : la révélation. Parfois, elle survient plus tôt que l'athlète ne l'imagine. Parfois, plus tard, à force d'abnégation. L'année 2021, riche en évènements sportifs, touche à sa fin. Elle a vu défiler les exploits et l'ascension de nombreux athlètes. Franceinfo:sport a sélectionné pour vous douze révélations sportives qui ont marqué ces douze mois de sport.

Emma Raducanu

Vous n'aviez probablement jamais lu, ni entendu son nom avant cette année. La jeune Britannique s'est particulièrement illustrée en 2021, en remportant l'US Open à seulement 18 ans. Elle avait déjà brillé quelques semaines plus tôt, à Wimbledon, en atteignant les huitièmes de finale alors qu'elle bénéficiait d'une wild card. Surtout, en l'espace d'à peine un an, Emma Raducanu est passée de la 338e à la... 19e place mondiale. Ses adversaires savent désormais à quoi s'attendre en 2022.

La Britannique Emma Raducanu, vainqueure à 18 ans de l'US Open de tennis, samedi 11 septembre 2021. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Pedri

21 ans seulement, mais une maturité dans le jeu déjà déconcertante. Le jeune Espagnol a connu une ascencion fulgurante à Barcelone, qui lui a permis d'intégrer la Roja et de réaliser un superbe Euro jusqu'à l'élimination de son équipe en demi-finale.

Pedri avec la médaille d'argent olympique autour du cou, pendant le match opposant le FC Barcelone à Levante UD, le 26 septembre 2021 au Camp Nou. (JOAN VALLS / NURPHOTO)

Et il ne s'est pas arrêté là : Pedri est également reparti avec la médaille d'argent autour du cou lors des Jeux de Tokyo. Le milieu de terrain a été récompensé du trophée Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans). Tout ça, en seulement une année.

Gabby Williams

Gabby Williams a été auteure d'un tournoi incroyable à Tokyo. La joueuse de WNBA a fait son arrivée chez les Bleues cet été, à l'occasion de l'Euro et s'est très vite imposée comme une leader au sein du groupe. Forte de sa polyvalence sur le terrain, la joueuse franco-américaine de 24 ans est sans aucun doute la révélation de cette équipe de France.

L'ailière forte des Bleues, Gabby Williams, attaque le panier, ici lors de l'entrée en lice de l'équipe de France féminine contre le Japon, mardi 27 juillet. (ARIS MESSINIS / AFP)

Melvyn Jaminet

Tonitruant. C'est sans aucun doute l'adjectif adéquat pour qualifier les débuts chez les Bleus de Melvyn Jaminet. Le joueur de l'USA Perpignan a impressionné en équipe de France... alors qu'il n'avait encore jamais disputé une seule minute dans l'élite française. Le Hyérois de 22 ans, qui évoluait encore en Pro D2 la saison dernière, a été sacré meilleur joueur du championnat et révélation de l'année, lors de la cérémonie de la Nuit du Rugby en septembre dernier. Il avait largement contribué à la montée de son club en Top 14 cette saison.

Melvyn Jaminet tire une pénalité, lors du match de Coupe d'automne des nations opposant la France à la Nouvelle-Zélande, le 20 novembre 2021 au Stade de France. (FRANCK FIFE / AFP)

Carlos Alcaraz

À seulement 18 ans, le joueur de tennis espagnol est déjà considéré comme le futur successeur de Rafael Nadal. Carlos Alcaraz a vécu une année de rêve et a remporté, entre autres, les ATP NextGen Finals. Celui qui a débuté à la 141e place mondiale a terminé sa saison au 32e rang. Il pourrait bien continuer à surprendre en 2022, en remportant, pourquoi pas, un plus grand titre ATP.

Carlos Alcaraz célèbre sa victoire à l'issue du quart de finale face à Matteo Berrettini au tournoi de Vienne, le 29 octobre 2021. (GEORG HOCHMUTH / APA)

Ugo Didier

Le para-nageur de 19 ans n'est pas passé inaperçu aux Jeux paralympiques de Tokyo. Engagé dans trois courses, celui qui s'est toujours entraîné avec les valides est reparti du Japon avec une médaille d'argent et une médaille de bronze autour du cou.

Ugo Didier, lors de l'épreuve du 200 m individuel, au Jeux de Tokyo, le 1e septembre 2021. (BEHROUZ MEHRI / AFP)



Ugo Didier a déjà les yeux rivés sur Paris 2024. "J'espérais une médaille d'or, ce ne sera pas pour cette fois", avait-t-il déclaré, juste après sa course au micro de France Télévisions."J'espère que ce sera pour Paris. Je vais travailler pour ça, en tout cas." Le Français n'a pas fini de nous faire rêver.

Pauletta Foppa

À 21 ans, Pauletta Foppa a déjà tout d'une grande. La pivot s'est imposée cette année comme étant l'une des meilleures joueuses du monde à son poste. Benjamine des Bleues aux Jeux de Tokyo, la championne olympique a terminé meilleure marqueuse de l'équipe de France (34 buts), avec un taux de réussite de 81% au tir. Quatre mois plus tard, la championne olympique s'est à nouveau illustrée pendant le Mondial et a confirmé son statut d'arme fatale des Bleues.

Pauletta Foppa lors de la demi-finale du Mondial 2021 face au Danemark, le 17 décembre 2021, à Granollers. (JAVIER BORREGO / ANADOLU AGENCY)

Alex Portal

Il avait déjà battu des records en 2020. Mais le para-nageur s'est pleinement révélé cette année aux yeux du grand public. Malvoyant de naissance, le jeune Yvelinois de 19 ans a été médaillé d'argent (200 m 4 nages individuel) et médaillé de bronze (400m nage libre) aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais ce palmarès n'a pas suffi à satisfaire le para-nageur, qui souhaite viser encore plus haut. "Je serai dans de meilleures dispositions dans trois ans, j'espère en tout cas. Il reste des compétitions avant, plein d'étapes. Mais, c'est vrai, ma carrière ne fait que commencer", confiait-il à l'Équipe après sa médaille de bronze.

Alex Portal (ici lors des séries) a terminé XXe du 100 m papillon des Jeux paralympiques, le 25 août 2021. (YASUYOSHI CHIBA / AFP)

Anne-Cécile Ciofani

L'équipe de France féminine de rugby a été sous le feu des projecteurs cette année. Et Anne-Cécile Ciofani, 27 ans, a brillé sous le maillot des Bleues. Elle a inscrit sept essais à Tokyo et a largement contribué au parcours des Françaises jusqu'en finale olympique, où elles ont décroché une superbe médaille d'argent. En guise de récompense, celle qui a débuté le rugby à 18 ans a décroché le titre de meilleure joueuse du monde cette année. Une première pour une Tricolore.

Anne-Cecile Ciofani (en bleu) lors de la demi-finale entre la France et la Grande-Bretagne aux JO de Tokyo, le 31 juillet 2021. (GREG BAKER / AFP)

Franck Haise

Reconverti en tant qu'entraîneur, Franck Haise ne s'est pas trompé sur la suite à donner à sa carrière. L'ancien joueur de Ligue 2 fait briller le RC Lens depuis deux saisons. Il a permis aux Sang et Or de terminer aux portes de l'Europe lors de l'exercice 2020-2021 (7e) pour sa première saison en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle et de se classer à la 9ème place (à 2 points de la 6e place) avant la trève hivernale de 2021. Adepte du jeu offensif, le technicien séduit. Il s'est rapidement frayé une place parmi les meilleurs entraîneurs de l'élite française.

Franck Haise lors du match entre le RC Lens et Troyes le 5 novembre 2021. (MATTHIEU MIRVILLE / DPPI via AFP)

Jonas Vingegaard

Le coureur danois a été l'une des surprises du Tour de France 2021. Après une montée en puissance lors de la première partie de la saison, Jonas Vingegaard a terminé à la deuxième place sur le podium final de la Grande Boucle, juste derrière Tadej Pogacar. Surtout, il a marqué les esprits par son assurance. À seulement 24 ans et maillot blanc sur le dos, le jeune cycliste de la Jumbo-Visma est le seul à avoir tenu tête au Slovène dans le Mont Ventoux. Il devra confirmer son excellente dynamique en 2022.

Jonas Vingegaard franchit la ligne d'arrivée sur la 20e étape du Tour de France, le 17 juillet 2021. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Selma Bacha

La jeune Lyonnaise a beaucoup fait parler d'elle cette année. Selma Bacha a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur (OL) à l'âge de 16 ans. Depuis, elle continue son ascencion fulgurante. Véritable révélation de D1 Arkema, elle a été élue meilleure joueuse du mois d'octobre à seulement 21 ans. La latérale gauche a également fêté cette année ses deux premières sélections en équipe de France. Pour l'occasion, elle s'est même offert un but et deux passes décisives. La jeune pépite continuera très probablement à s'illustrer en D1 Arkema l'année prochaine et les suivantes, puisqu'elle a prolongé son contrat avec l'OL jusqu'en 2025.