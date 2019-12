Sport : la Russie exclut des JO par l'agence mondiale antidopage

Il n'y aura pas de drapeau ou d'hymnes russes pendant les JO de Tokyo (Japon) en 2020 et ceux de Pékin (Chine) deux ans plus tard, ou encore les championnats du monde pendant quatre ans. Mais ça ne veut pas dire que certains athlètes russes ne pourront pas y participer ! Ils pourront y participer sous condition et sous un drapeau neutre et à condition d'avoir démontré qu'ils n'ont pas participé à ce système de dopage. Pendant quatre ans, pas question d'attribuer de compétition mondiale à la Russie.

Ce qu'on reproche à la Russie

La Russie a falsifié et fourni des documents de données de contrôles antidopage à l'Agence mondiale antidopage (AMA) en début d'année. Les experts de l'AMA ont découvert que des centaines de résultats suspects avaient été effacés de ces documents juste avant leur remise. Cette décision n'est probablement pas la fin de ce feuilleton qui dure depuis plusieurs années. Il reste à Moscou 21 jours pour faire appel devant le tribunal arbitral du sport (TAS).

