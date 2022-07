Athlétisme : qu'est-ce que l'AFLD reproche au Français Mouhamadou Fall avant les Mondiaux d'Eugene ?

Le sprinteur tricolore a bien pris connaissance, jeudi, d'un mail de l'Agence française de lutte contre le dopage, lui signifiant un troisième manquement supposé à ses obligations de localisation. Le Français se trouve déjà aux Etats-Unis, où il doit participer au 200 m et au relais 4x100 m des Mondiaux à Eugene.

Les Mondiaux d'athlétisme n'ont pas encore débuté sur la piste américaine d'Eugene qu'une affaire secoue l'équipe de France. Mouhamadou Fall, seul sprinteur tricolore qualifié en individuel dans cette compétition, a appris, jeudi 7 juillet, de la part de la Fédération française d'athlétisme (FFA) qu'il avait reçu une notification de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), un jour plus tôt, pour un troisième manquement supposé à ses obligations de localisation dans les douze derniers mois.

Franceinfo: sport a eu la confirmation que l'athlète a fait l'objet d'un "no-show" (absence au moment du passage du contrôleur antidopage) et de deux défauts d'obligation de localisation. Les athlètes doivent inscrire leurs déplacements dans le logiciel Adams, un outil de gestion en ligne sensé "simplifier l’administration des opérations antidopage des sportifs au quotidien", selon l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Un seul "no-show", le 8 mai

Mouhamadou Fall a reçu un premier mail de l'AFLD le 1er avril, pour ne pas avoir inscrit dans le temps imparti - c'est-à-dire avant le 15 mars - où il se trouverait lors du deuxième trimestre de l'année 2022 (avril-juin). Le 8 mai, le sprinteur français n'était pas là au moment du passage d'un contrôleur antidopage et s'est donc vu signifier un "no-show". Le troisième mail concerne un nouveau manquement supposé à ses obligations de localisation pour le troisième trimestre (juillet-septembre).

Si la triple infraction est confirmée, conformément au code du sport, l'athlète encourt une suspension de deux ans. "Selon les circonstances, elle peut être réduite, mais la sanction ne pourra être inférieure à un an", précise Pierre-Olivier Rocchi, avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la lutte antidopage. Toutefois, selon le Code mondial antidopage, toute réduction devient impossible dès lors que, au vu des éléments constitutifs du dossier, une volonté d'échapper aux contrôles est décelée par l'Agence.

Une audition avant une possible suspension

A compter de la notification de l'AFLD, l'athlète dispose de quinze jours pour se justifier. Une fois ce délai écoulé, l'Agence pourra décider d'engager ou non des poursuites à l'encontre du sportif. "L'athlète mis en cause a tout intérêt d’envoyer ses observations à l’AFLD, sinon l’institution va enquêter de manière non contradictoire", fait remarquer Pierre-Olivier Rocchi, qui souligne que l’enquête peut durer plusieurs mois.

Si la suspension du sportif est immédiate lors d'un contrôle antidopage positif, dans le cas de "no-show" ou de défauts d'obligation de localisation, celle-ci est facultative. "La décision relève de la présidente de l’AFLD. Avant de prononcer une suspension provisoire de l’athlète, elle doit lui avoir proposé de l’entendre", détaille l'avocat.

Attendu aux Mondiaux le 18 juillet

Contactée, la Fédération française d'athlétisme a précisé vendredi soir "qu'à ce jour, la participation de Mouhamadou Fall aux championnats du monde d'athlétisme à Eugene n'était pas remise en cause, sauf décision contraire notifiée par l'AFLD". De son côté, l'Agence n'a pas répondu à nos sollicitations. Le sprinteur français doit entrer dans la compétition en séries du 200 m lundi 18 juillet (mardi 19, à 2h05 heure de Paris).

Pièce maîtresse du relais 4x100 m, il pourrait être aligné en séries (23 juillet, 3h05 heure de Paris) ou préservé pour la finale (24 juillet, 4h50). Néanmoins, si l'athlète venait à être suspendu, y compris a posteriori, l'intégralité de ses performances aux Mondiaux pourraient être annulées.