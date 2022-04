DIRECT. Tour du Pays basque : enfin l'heure de gloire pour les baroudeurs ? Suivez la cinquième étape

Avant une dernière étape titanesque entre Eibar et Arrate, la journée du vendredi 8 avril entre Zamudio et Mallabia semble faite pour qu'une échappée aille enfin au bout dans ce Tour du Pays basque. Après trois arrivées réglées par les leaders au sprint, qui ont vu Julian Alaphilippe, Pello Bilbao et Daniel Felipe Martinez s'imposer tour à tour, les baroudeurs espèrent enfin franchir la ligne d'arrivée avant tout le monde.

Du côté des favoris, ce ne sera pas non plus une partie de plaisir. Les derniers jours ont été rythmés par des attaques et il n'y a pas de raison que cela cesse vendredi. Au général, Remco Evenepoel, menace toujours le maillot jaune Primoz Roglic, et n'a que cinq secondes à boucher. Julian Alaphilippe n'a pas non plus dit son dernier mot. Il est même revenu dans la danse à la faveur des bonifications et pointe à 22 secondes du leader au départ de cette cinquième étape.