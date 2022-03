DIRECT. Tirreno-Adriatico : Julian Alaphilippe rejoint l'échappée, duel entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel à prévoir... Suivez la 6e étape

L'étape reine, samedi 12 mars, propose deux ascensions du Monte Carpegna (6 km à 9,9% de pente moyenne) dans les Apennins, et elle couronnera sans doute le vainqueur de cette "Course des deux mers". Deux noms se détachent, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), et, surtout, Tadej Pogacar (UAE Emirates). Après le numéro de Warren Barguil vendredi, on attend les deux prodiges du cyclisme mondial dans un duel qui pourrait en préfigurer de nombreux autres au cours de ces prochaines années.

Sur ce Tirreno, avantage pour le moment au Slovène, très impressionnant lors de son succès de la 4e étape. Mais le Belge de la Quickstep, après tout, ne pointe qu'à 9 secondes au classement général et on le sait capable d'attaques au long cours...