DIRECT. Tennis : suivez la deuxième journée de la Laver Cup

Qui de l'Europe ou du reste du monde sera devant à la fin de la deuxième journée de la Laver Cup, samedi 25 septembre ? Aujourd'hui, chaque victoire rapporte deux points, contre un seul la veille. Si cette année "l'équipe d'Europe" est privée du Big Three (Federer, Nadal, Djokovic), elle peut compter sur Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini et Ruud pour défendre son titre. Mais "l'équipe du reste du monde" n'est pas non plus mal lotie. D'autres noms bien connus la composent, avec Auger-Aliassime, Shapovalov, Schwartzman, Opelka, Isner et Kyrgios. Suivez la deuxième journée en direct.