Direct Nantes-Lyon : les Canaris proches de l'ouverture du score... Suivez la première demi-finale de Coupe de France

Le FC Nantes, tenant du titre, affronte, mercredi, l'Olympique lyonnais, qui n'a plus atteint la finale de la compétition, depuis sa victoire en 2012.

Dans le ventre mou du classement en championnat, Nantes reçoit, mercredi 5 avril à 21h10 (en direct sur France 3 et sur france.tv), un Olympique lyonnais reboosté par sa victoire au Parc des Princes face au PSG dimanche dernier, pour le compte des demi-finales de Coupe de France.

Les Jaune et Vert aimeraient emmener de nouveau leurs fidèles et remuants supporters jusqu'au Stade de France, le 29 avril, pour une deuxième finale consécutive après celle remportée en mai contre l'OGC Nice. Côté lyonnais, une victoire en Coupe de France pourrait ressembler à un moyen de sauver la saison et d'accrocher une place en Coupe d'Europe. Un match à suivre en direct commenté.