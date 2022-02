DIRECT. JO 2022 : Papadakis et Cizeron en or, nouvelle finale pour Ledeux... Suivez la 10e journée des Jeux

Les Jeux olympiques se poursuivent, lundi, avec une journée plus calme pour l'équipe de France.

• Le duo Papadakis-Cizeron en or. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté la médaille d'or lundi 14 février. La troisième breloque en or pour la délégation tricolore obtenue à l'issue du programme de danse libre qui leur a permis de glaner le seul titre qui leur manquait.

• Tess Ledeux rentre en finale de ski slopestyle. Malgré une chute dans son premier run, la Française Tess Ledeux – argentée en ski big air – s'est hissée en finale de ski slopestyle, lundi 14 février, en assurant son second run. La Chinoise Eileen Gu et l'Estonienne Kelly Sildaru seront les grandes favorites de la finale, mardi 15 février.

• Les adieux olympiques de Lucile Lefevre. La snowboardeuse française Lucile Lefevre a fait le show pour la dernière compétition de sa carrière. Blessée au genou, elle a participé aux qualifications de snowboard big air affublée d'un déguisement de tigre.

• La Russe Kamila Valieva autorisée à patiner. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a levé, lundi 14 février, la suspension provisoire de la patineuse russe Kamila Valieva, contrôlée positive à un produit dopant fin décembre. Le TAS a estimé que la priver de compétition avant même d'avoir examiné le fond de l'affaire lui causerait un préjudice "irréparable". L'athlète de 15 ans pourra participer à l'épreuve individuelle mardi 15 février.

À 6h30, ce sera au tour du snowboard, avec les qualifications du big air hommes. Après le curling, le saut acrobatique femmes sera à suivre à partir de 8 heures. Les Français entreront en course à 13h05 en bob à deux hommes, avec le duo composé par Romain Heinrich associé à Dorian Hauterville, juste avant la finale du grand tremplin par équipe hommes en saut à ski.