France-Allemagne : les Bleues obtiennent leur billet pour les demi-finales de l’Euro 2022 de handball

L'équipe de France opposée à l'Allemagne, mardi, à Skopje (Macédoine du Nord), s'est imposée 29 à 21 et rejoint les demi-finales de l'Euro 2022.

Les Bleues poursuivent leur sans-faute à l'Euro féminin de handball. Elles ont battu l'Allemagne, 29-21, mardi 15 novembre, et valident ainsi leur première place du groupe 2 du tour principal, et leur ticket pour les demi-finales. Appliquées offensivement, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont surtout réalisé une grande partie défensivement, avec une Cléopâtre Darleux dans un bon soir pour garder le but français (35% d'arrêts).

Les championnes olympiques en titre sont qualifiées pour les demi-finales d'un Euro pour la quatrième fois consécutive. Cette victoire contre l'Allemagne leur assure également un billet pour le Mondial 2023, puisque les trois premières places de l'Euro sont qualificatives, tout comme la quatrième puisqu’il est certain qu’au moins l’un des trois pays organisateurs (la Suède, la Norvège et le Danemark), directement qualifiés, atteindra les demi-finales.