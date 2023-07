Direct F1 : Max Verstappen en tête devant Lando Norris, Esteban Ocon abandonne... Suivez le Grand Prix de Grande-Bretagne

En pole position pour la 7e fois de la saison, le pilote néerlandais fait figure de favori sur le circuit de Silverstone.

La victoire peut-elle échapper à Max Verstappen ? En s'élançant en pole position, le leader du championnat du monde est encore une fois grand favori du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche 9 juillet. Le pilote RedBull vise sur le circuit de Silverstone une 43e victoire en Formule 1 qui serait son 8e succès de la saison sur les dix premiers Grand Prix.

Le Néerlandais s'élance devant les deux McLaren de Lando Norris (2e) et Oscar Piastri (3e), les deux Ferrari de Charles Leclerc (4e) et de Carlos Sainz (5e) et les deux Mercedes de George Russel (6e) et Lewis Hamilton (7e). Les Alpine ont elles, loupé le coche, avec une 10e et 13e place sur la grille pour Pierre Gasly et Esteban Ocon. Pour la cinquième fois d'affilée, l'autre Red Bull de Sergio Perez a manqué la Q3 et doit se contenter d'une lointaine 16e place.