DIRECT. Euro 2021 : l'Autriche en tête devant l'Ukraine à la mi-temps... Suivez le match

L’Ukraine et l’Autriche se disputent la deuxième place du groupe C, lundi.

Le suspense est à son comble lundi 21 juin entre l’Ukraine, deuxième du groupe C, et l'Autriche, troisième, qui se retrouvent avec le même nombre de points et une différence de buts identique.

Tout reste à faire pour ces deux équipes qui vont se jouer la deuxième place du groupe qualificative pour les huitièmes de finale. À l’inverse, une défaite pourrait les priver de la qualification puisque trois points pourraient ne pas suffire pour faire partie des quatre meilleurs troisièmes.