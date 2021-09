DIRECT. Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : la France ouvre le score par Antoine Griezmann contre la Finlande

Nouvelle tentative pour les champions du monde de redorer leur titre de favori dans ce groupe D. Ils affrontent la Finlande à domicile pour la 6e journée des éliminatoires de la CDM 2022, mardi 7 septembre (20h45).

Accrochés par la Bosnie (1-1) et l'Ukraine (1-1) lors de leurs deux derniers matchs et restant sur un total de cinq rencontres sans victoire, les joueurs de Didier Deschamps ne trouvent plus la solution face à leurs adversaires. Premiers de leur groupe, grâce à deux victoires (2-0 au Kazakhstan lors de la 2e journée, 1-0 en Bosnie lors de la 3e), les Tricolores doivent absolument s'imposer face à la Finlande pour faire oublier leurs dernières prestations décevantes. D'autant plus que les Finlandais comptent deux matches de moins que les Bleus, avec seulement quatre points de retard sur eux au classement. Suivez le match en direct !