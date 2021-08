DIRECT. 24h du Mans : suivez le départ de la course

Le public fait son retour au Mans pour la 89e édition de la prestigieuse course d'endurance. Le départ est prévu pour 16 heures, samedi 21 août. Lors de la séance de qualifications, c'est la Toyota n°7 du trio Kamui Kobayashi-Mike Conway-Jose Maria Lopez qui a signé le meilleur temps. Elle s'élancera en tête devant l'autre voiture du constructeur japonais, la Toyota n°8 pilotée par Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. L'Alpine A480 n°36 et les deux voitures Glickenhaus complètent le top 5.

Les pilotes ont désormais 24 heures pour faire la différence en enchaînant les tours du circuit (13,626 km) jusqu'à dimanche après-midi. Tenant du titre depuis 2018, Toyota continuera-t-il sa série en Sarthe ? Suivez le direct commenté