De jeunes footballeuses afghanes trouvent refuge au Pakistan

L'équipe féminine junior de football d'Afghanistan est arrivée au Pakistan un mois après la prise de pouvoir des talibans à Kaboul. "Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe afghane de football féminin", a salué, mercredi 15 septembre sur Twitter, le ministre pakistanais de l'information, Fawad Chaudhry.

We welcome Afghanistan Women football team they arrived at Torkham Border from Afghanistan,The players were in possession of valid Afg Passport, pak visa, They were received by Nouman Nadeem of PFF