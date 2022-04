Le Bolchoï joue un ballet "héroïque" en soutien à l'opération russe en Ukraine

Un ballet "héroïque" du grand répertoire mis au service de l'opération militaire russe. Vendredi soir, le Théâtre Bolchoï a annoncé que le légendaire ballet Spartacus serait joué samedi avec pour objectif de soutenir l'opération militaire russe en Ukraine, tous les revenus du spectacle devant être remis aux familles des soldats russes tués dans l'offensive lancée le 24 février contre l'Ukraine.



"Le ballet Spartacus d'Aram Khatchatourian sera présenté le 2 avril 2022 sur la scène historique du Bolchoï", a indiqué le théâtre dans un communiqué. "Le Bolchoï va remettre les revenus de ce spectacle légendaire mis en scène par Iouri Grigorovitch aux familles des soldats tués au cours de l'opération militaire russe en Ukraine", a-t-il précisé.

Grande campagne caritative

Selon le communiqué, le spectacle va marquer le début d'une vaste campagne caritative "Rideau levé" lancée par le ministère russe de la Culture pour soutenir "ceux qui aident notre armée", ainsi que pour apporter l'assistance aux personnes évacuées du Donbass (Est de l'Ukraine).



Plusieurs théâtres russes vont présenter des spectacles dans le cadre de cette campagne pour des organisations de jeunesse, des bénévoles, des anciens combattants, ainsi que pour les habitants des républiques séparatistes ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk (DNR et LNR), précise le communiqué.



La première du ballet glorifiant les exploits de Spartacus, à la tête de la révolte des esclaves contre l'Empire romain, a eu lieu en décembre 1956 sur la scène du Théâtre d'opéra et de ballet de Léningrad (aujourd'hui le Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg), avec la chorégraphie de Léonid Jacobsen. Iouri Grigorovitch a présenté sa version de Spartacus au Bolchoï en 1968.



"Spartacus pour nous, ce n'est pas seulement le courage et la bravoure, mais aussi une étonnante force intérieure de la liberté", explique le Bolchoï dans le communiqué. "Ce ne sont pas des 'scènes de la vie romaine', mais un ballet héroïque masculin", souligne-t-il.

Les artistes russes sous forte pression

Le chef d'orchestre russe Tugan Sokhiev a annoncé début mars avoir quitté ses fonctions de directeur musical du Théâtre Bolchoï à Moscou et de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, se disant sous pression pour prendre position quant aux évènements en Ukraine.



Les artistes, sportifs et célébrités russes sont dans une situation délicate depuis le début de l'opération russe en Ukraine le 24 février. Sommés en Russie d'afficher leur patriotisme ou, à défaut, de garder le silence, ils sont au contraire sous pression dans les pays occidentaux pour prendre publiquement leurs distances avec l'opération militaire et le régime russe.