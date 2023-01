Danse : la country séduit de plus en plus de Français

Venue tout droit des États-Unis, la danse country et le style musical qui l'accompagne ont de très nombreux adeptes dans l'Hexagone. Ils sont 4 millions à l'avoir déjà pratiquée en club.

Des bottes qui claquent au sol, des mains qui tapent en rythme. Bienvenue au Nashville Country Club avec ses chorégraphies millimétrées. À 7 000 km du Tennessee, près de Lille (Nord), des mordus de country répètent comme chaque semaine, et comme partout en France, ils sont de plus en plus nombreux. Un débutant ce soir-là parmi les danseurs, un étudiant de 19 ans, doit apprendre l'enchaînement des pas, différents pour chaque chanson : "C’est compliqué quand même. Il y a plein de choses à retenir et ce n'est pas évident". Une danse malgré tout accessible avec un peu de pratique et plus que jamais populaire. Un engouement qui traverse les générations.

2 000 clubs de country en France

4 millions de Français dansent ou ont déjà dansé la country en club. Des accros qui se donnent rendez-vous chaque week-end dans des bals, comme près de Boulogne-sur-Mer (Nord). Dans sa loge, Denis Lebas, l'organisateur, se prépare. Cet employé de supermarché soigne toujours sa tenue. Ce soir il sera shérif. "Ça me plaît, même si des fois certains ont un peu la moquerie facile, mais ça ne me dérange pas du tout". Tout l'imaginaire des westerns, des saloons et des cow-boys, est dans la salle. Sur la piste, 180 danseurs enchaînent les chorégraphies. Plus de cinq heures à tournoyer et se déhancher, dans une ambiance survoltée. La France ne compte pas moins de 2 000 clubs.