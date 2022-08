Au cœur d'un volcan immergé, le festival du Montpeloux dans le Puy-de-Dôme fait rimer culture avec nature

Comme chaque été à Saillant, à l'est du Puy-de-Dôme, le festival du Montpeloux installe sa scène flottante dans une cavité volcanique immergée et propose un spectacle à découvrir en plein air tous les jeudis soir jusqu'au 25 août.

Un lac aux reflets émeraude niché au cœur d'un cratère volcanique. Ce panorama exceptionnel se découvre dans la petite commune de Saillant (Auvergne-Rhône-Alpes). Un cadre majestueux qui accueille chaque été depuis 2006 le festival intimiste du volcan de Montpeloux et sa scène flottante. "L’idée est venue de créer cet événement pour mettre en valeur ce lieu. Il a fallu aménager l’endroit pour l’embellir", précise Jérôme Bru, responsable du festival.

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes / J. Boscq / M. Merlen / A. Cretin

Ancienne exploitation minière arrêtée en 1990 et longtemps laissée en friche industrielle, le lac accueille désormais une vaste programmation culturelle. Tous les jeudis soir jusqu’au 25 août, le festival propose un spectacle à découvrir dans cet écrin naturel. Ainsi, les curieux pourront profiter des textes de Jean Giono extrait de L’homme qui plantait des arbres, lu par l’acteur Laurent Chouteau et mis en musique par un trio d'instrumentistes classiques. Mais aussi d’une représentation de la compagnie de danse contemporaine Mû, qui s'approprie les lieux au crépuscule pour présenter son spectacle Réverbérations.

Cadre majestueux

L’atmosphère de cette scène à ciel ouvert, face aux parois rocheuses composées d’orgues basaltiques de plus de 70 mètres de haut, ne laisse pas le public indifférent. "Le cadre est génial, on vient très souvent et le festival est toujours très intéressant pour tous les publics", ajoute une spectatrice. Mais si l’événement annuel peut continuer d’émerveiller les petits comme les grands, c’est grâce à son équipe de fidèles bénévoles qui s’active en coulisses. Les nouvelles candidatures sont les bienvenues pour prêter main-forte rien qu’un soir et continuer à faire vivre la magie du festival du volcan.

Festival du volcan de Montpeloux, tous les jeudis soir à 21h jusqu’au 25 août, Saillant, Puy-de-Dôme, plein tarif 11 euros, tarif réduit 6 euros.