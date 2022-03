DIRECT. Paris-Nice : Maximilian Schachmann non partant, qui pour récupérer le maillot jaune de Christophe Laporte ? Suivez le contre-la-montre

(Laurent Lairys / DPPI via AFP)

Une seconde. C'est l'écart entre Christophe Laporte, maillot jaune, et Wout Van Aert, son dauphin. Et comme deux Jumbo-Visma peuvent en cacher un autre, c'est leur leader Primoz Roglic qui complète le podium. Un trio qui a distancé ses adversaires sur le plat lors de la première étape autour de Mantes-la-Ville. Mais ce classement risque d'être bousculé mercredi 9 mars lors du contre-la-montre de 13,4 kilomètres entre Domérat et Montluçon.

Un chrono au parcours bosselé avec une montée dans le final qui pourrait favoriser les plus costauds. A ce petit jeu, Wout Van Aert et Primoz Roglic figurent parmi les favoris tout comme Stefan Küng de la Groupama-FDJ ou encore Stefan Bisseger (EF-Education EasyPost). Les prétendants qui ont déjà perdu du temps sur le favori slovène devront tout faire pour limiter la casse ou lui reprendre du temps pour pouvoir espérer quelque chose sur les étapes de montagne.