Cyclisme : Wout van Aert signe une prolongation de son contrat "à vie" avec l'équipe Visma-Lease a bike

C'est une signature inédite. Wout van Aert et Visma-Lease a bike ont annoncé la prolongation à vie du polyvalent coureur belge, mercredi 18 septembre. Wout van Aert est désormais lié à la formation néerlandaise "jusqu'à la fin de sa carrière". "C'est quelque chose d'unique dans notre sport, mais les deux parties n'ont pas eu à y réfléchir longtemps", assure le CEO de l'équipe, Richard Plugge, dans le communiqué de l'annonce néerlandaise.

📝 𝓐 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓦𝓸𝓾𝓽 𝓽𝓸 𝓸𝓾𝓻 𝓽𝓮𝓪𝓶 😍 pic.twitter.com/TuzOfigzGA — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 18, 2024

"Je me sens comme chez moi dans cette équipe, ce qui est très important pour moi. Cette équipe est unique et m'a très bien convenu ces cinq dernières années, et je souhaite que cela reste ainsi. C'est pour ça que j'ai décidé de rester ici pour toujours, et c'est un très bon sentiment", justifie de son côté le coureur, qui vient de fêter ses 30 ans.

Un palmarès impressionnant sous le maillot Visma

Wout van Aert a rejoint la formation néerlandaise en 2019, en provenance de Cibel. Sous le maillot jaune et noir, il a remporté neuf victoires d'étapes sur le Tour de France et trois sur les routes de la Vuelta, et a porté les deux maillots jaune et rouge de leader du classement général.

Il s'est également imposé sur Milan-San Remo (2020), les Strade Bianche, ou encore l'Amstel Gold Race (2021). Médaillé de bronze sur le contre-la-montre des Jeux olympiques dans les rues de Paris cet été, il reste sur un abandon lors de la 16e étape de la Vuelta après une grosse chute. Avec ce nouveau contrat, à durée indéterminée, il compte donc terminer sa carrière sous ses couleurs actuelles.