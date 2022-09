Vuelta 2022 : Primoz Roglic, 2e du classement général, abandonne après sa cruelle chute dans le final de la 16e étape

Coup de théâtre sur la route de la Vuelta. La formation Jumbo-Visma a annoncé l'abandon de son leader, Primoz Roglic, au lendemain de l'arrivée de la 16e étape, mercredi 7 septembre. Le Slovène, deuxième du classement général, est lourdement tombé à quelques longueurs de l'arrivée à Tomares, alors qu'il venait de lancer son sprint dans le petit groupe qui jouait la gagne. "Malheureusement, (il) ne sera pas au départ de la 17e étape, à la suite de sa chute d'hier (mardi). Remets-toi vite champion !", écrit l'équipe du Slovène sur son compte Twitter. "Tu avais des plans ambitieux pour les derniers jours, mais malheureusement il était dit que ça ne se passerait pas ainsi", a ajouté la formation néerlandaise.

